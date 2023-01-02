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https://sputnikarabic.ae/20230102/ما-هي-القوات-شبه-العسكرية-وما-الدول-التي-تمتلك-أكبر-عدد-منها-1071858910.html
ما هي القوات شبه العسكرية وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟
ما هي القوات شبه العسكرية وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟
تعبر القوات شبه العسكرية عند أي منظمات أو كيانات غير تابعة للقوات المسلحة بصورة رسمية، لكنها تتلقى تدريبات عسكرية، ويمكن الاعتماد عليها في دعم القوة العسكرية... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:27+0000
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وتتفاوت الأدوار التي تقوم بها القوات شبه العسكرية بين دولة وأخرى، فبينما تعتمد عليها بعض الدول كمكون حيوي في قدراتها الدفاعية، فإن دول أخرى لا تمتلك أي قوات من هذا النوع مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

ما هي القوات شبه العسكرية وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟

15:27 GMT 02.01.2023
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تعبر القوات شبه العسكرية عند أي منظمات أو كيانات غير تابعة للقوات المسلحة بصورة رسمية، لكنها تتلقى تدريبات عسكرية، ويمكن الاعتماد عليها في دعم القوة العسكرية للدولة بصورة عامة، ويكون تسليحها أقل من تسليح القوات المسلحة للدولة ولا تمتلك أسلحة ثقيلة.
وتتفاوت الأدوار التي تقوم بها القوات شبه العسكرية بين دولة وأخرى، فبينما تعتمد عليها بعض الدول كمكون حيوي في قدراتها الدفاعية، فإن دول أخرى لا تمتلك أي قوات من هذا النوع مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
ما هي القوات شبه العسكرية وما الدول التي تمتلك أكبر عدد منها؟ - سبوتنيك عربي
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