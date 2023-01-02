https://sputnikarabic.ae/20230102/مجلس-الوزراء-الألماني-يؤكد-استمرار-اتصال-القادة-الأوروبيين-مع-بوتين-1071847459.html
مجلس الوزراء الألماني يؤكد استمرار اتصال القادة الأوروبيين مع بوتين
مجلس الوزراء الألماني يؤكد استمرار اتصال القادة الأوروبيين مع بوتين
صرحت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الألماني، كريستيان هوفمان، في مؤتمر صحفي أن ألمانيا تواصل اتصالاتها بالقيادة الروسية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T11:41+0000
2023-01-02T11:41+0000
2023-01-02T11:41+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت هوفمان، اليوم الاثنين: "أستطيع أن أقول إن الوضع لا يعتمد بالإطلاق على عدم وجود اتصالات مع روسيا".وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تستمر حتى تحصل أوكرانيا على فرصة للسلام.وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه رؤية روسيا تسحب القوات من أوكرانيا في عام 2023 لتهيئة الظروف لاتفاق، قال شولتس إنه لا يمكنه إعطاء مثل هذا التقدير.وأضاف: "لا أستطيع معرفة متى سنصل إلى هذه النقطة. من المهم ألا نسمح بقطع خيط المحادثة على الرغم من الخلافات الكبيرة. إذا لم نتحدث، فسيكون من غير المرجح أن تنهي روسيا الحرب".وقال شولتس إنه على المدى الطويل، سيكون من الممكن استعادة الاتصالات مع روسيا، أكبر دولة في القارة الأوروبية، على الرغم من أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب". ولم يذكر المستشار ما إذا كان بإمكانه السفر إلى موسكو العام المقبل للتوسط في الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20221214/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تصريحات-شولتس-بشأن-تأييده-التعاون-بين-موسكو-وبرلين--1071196746.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا
مجلس الوزراء الألماني يؤكد استمرار اتصال القادة الأوروبيين مع بوتين
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صرحت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الألماني، كريستيان هوفمان، في مؤتمر صحفي أن ألمانيا تواصل اتصالاتها بالقيادة الروسية.
وقالت هوفمان، اليوم الاثنين: "أستطيع أن أقول إن الوضع لا يعتمد بالإطلاق على عدم وجود اتصالات مع روسيا".
وأكدت أن "المستشار (الألماني)، بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن الاتحاد الأوروبي، لديهم اتصال مباشر مع الرئيس بوتين وكذلك على مستويات أخرى".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن المفاوضات مع روسيا يجب أن تستمر حتى تحصل أوكرانيا على فرصة للسلام.
وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه رؤية روسيا تسحب القوات من أوكرانيا في عام 2023 لتهيئة الظروف لاتفاق، قال شولتس إنه لا يمكنه إعطاء مثل هذا التقدير.
14 ديسمبر 2022, 14:57 GMT
وأضاف: "لا أستطيع معرفة متى سنصل إلى هذه النقطة. من المهم ألا نسمح بقطع خيط المحادثة على الرغم من الخلافات الكبيرة. إذا لم نتحدث، فسيكون من غير المرجح أن تنهي روسيا الحرب".
وقال شولتس
إنه على المدى الطويل، سيكون من الممكن استعادة الاتصالات مع روسيا، أكبر دولة في القارة الأوروبية، على الرغم من أن "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب". ولم يذكر المستشار ما إذا كان بإمكانه السفر إلى موسكو العام المقبل للتوسط في الأزمة.