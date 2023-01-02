https://sputnikarabic.ae/20230102/مجهول-يطعن-رئيس-كهنة-في-أوكرانيا-ويصيبه-بجروح-خطيرة-1071848447.html
مجهول يطعن رئيس كهنة في أوكرانيا ويصيبه بجروح خطيرة
مجهول يطعن رئيس كهنة في أوكرانيا ويصيبه بجروح خطيرة
أصيب رئيس كهنة بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، بجروح خطيرة جراء حادث طعن في مدينة فينيتسيا في غرب وسط أوكرانيا. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T12:23+0000
2023-01-02T12:23+0000
2023-01-02T12:23+0000
حادثة طعن
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الأبرشية في بيان إن "رجل الدين في أبرشية فينيتسيا، رئيس الكهنة أنطوني كوفتيوك، تعرض لاعتداء. الكاهن طُعن".ووقع الحادث بعد أن دخل مسلح مجهول الكنيسة في فينيتسيا وبدأ في إحداث ضوضاء والتصرف بشكل غير لائق.وعندما حاول رئيس الكهنة توبيخ الرجل، قام بطعنه في حلقه، وفقا للبيان.وأشارت الأبرشية إلى أنه تم نقل رئيس الكهنة إلى المستشفى بعد ذلك في حالة حرجة.
https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-معظم-مناطق-أوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071836666.html
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حادثة طعن, أخبار أوكرانيا
حادثة طعن, أخبار أوكرانيا
مجهول يطعن رئيس كهنة في أوكرانيا ويصيبه بجروح خطيرة
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أصيب رئيس كهنة بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، بجروح خطيرة جراء حادث طعن في مدينة فينيتسيا في غرب وسط أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الأبرشية في بيان إن "رجل الدين في أبرشية فينيتسيا، رئيس الكهنة أنطوني كوفتيوك، تعرض لاعتداء. الكاهن طُعن".
ووقع الحادث بعد أن دخل مسلح مجهول الكنيسة في فينيتسيا وبدأ في إحداث ضوضاء والتصرف بشكل غير لائق.
وعندما حاول رئيس الكهنة
توبيخ الرجل، قام بطعنه في حلقه، وفقا للبيان.
وأشارت الأبرشية إلى أنه تم نقل رئيس الكهنة إلى المستشفى بعد ذلك في حالة حرجة.