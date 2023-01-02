عربي
https://sputnikarabic.ae/20230102/مجهول-يطعن-رئيس-كهنة-في-أوكرانيا-ويصيبه-بجروح-خطيرة-1071848447.html
مجهول يطعن رئيس كهنة في أوكرانيا ويصيبه بجروح خطيرة
مجهول يطعن رئيس كهنة في أوكرانيا ويصيبه بجروح خطيرة
أصيب رئيس كهنة بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، بجروح خطيرة جراء حادث طعن في مدينة فينيتسيا في غرب وسط أوكرانيا. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T12:23+0000
2023-01-02T12:23+0000
حادثة طعن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104100/45/1041004555_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_d43e5482c066f86451f8ae9b21e52668.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الأبرشية في بيان إن "رجل الدين في أبرشية فينيتسيا، رئيس الكهنة أنطوني كوفتيوك، تعرض لاعتداء. الكاهن طُعن".ووقع الحادث بعد أن دخل مسلح مجهول الكنيسة في فينيتسيا وبدأ في إحداث ضوضاء والتصرف بشكل غير لائق.وعندما حاول رئيس الكهنة توبيخ الرجل، قام بطعنه في حلقه، وفقا للبيان.وأشارت الأبرشية إلى أنه تم نقل رئيس الكهنة إلى المستشفى بعد ذلك في حالة حرجة.
https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-معظم-مناطق-أوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071836666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104100/45/1041004555_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_a749c866155d253c07e795cf9a394a89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حادثة طعن, أخبار أوكرانيا
حادثة طعن, أخبار أوكرانيا

مجهول يطعن رئيس كهنة في أوكرانيا ويصيبه بجروح خطيرة

12:23 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Stringerالشرطة الأوكرانية
الشرطة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Stringer
تابعنا عبرTelegram
أصيب رئيس كهنة بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، بجروح خطيرة جراء حادث طعن في مدينة فينيتسيا في غرب وسط أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الأبرشية في بيان إن "رجل الدين في أبرشية فينيتسيا، رئيس الكهنة أنطوني كوفتيوك، تعرض لاعتداء. الكاهن طُعن".
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف
أمس, 22:12 GMT
ووقع الحادث بعد أن دخل مسلح مجهول الكنيسة في فينيتسيا وبدأ في إحداث ضوضاء والتصرف بشكل غير لائق.
وعندما حاول رئيس الكهنة توبيخ الرجل، قام بطعنه في حلقه، وفقا للبيان.
وأشارت الأبرشية إلى أنه تم نقل رئيس الكهنة إلى المستشفى بعد ذلك في حالة حرجة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала