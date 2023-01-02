https://sputnikarabic.ae/20230102/مدير-الطيران-المدني-السوري-لـسبوتنيك-طائرة-روسية-هبطت-في-دمشق-صباحا-وجدول-الحركة-ثابت-1071847626.html
مدير الطيران المدني السوري لـ"سبوتنيك": طائرة روسية هبطت في دمشق صباحا وجدول الحركة "ثابت"
مدير الطيران المدني السوري لـ"سبوتنيك": طائرة روسية هبطت في دمشق صباحا وجدول الحركة "ثابت"
أكد المدير العام للطيران المدني السوري، باسم منصور، عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة واستئناف الرحلات الجوية منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، بعد... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T11:46+0000
2023-01-02T11:46+0000
2023-01-02T11:46+0000
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
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وأكد منصور أنه "لم يتم تأجيل أية رحلة، بل بقي المطار ضمن العمل، والرحلات بقيت على جداول مواعيدها، كما لم تتحول إلى أي مطار آخر".وقال مدير الطيران المدني السوري في حديث لـ"سبوتنيك": "هبطت طائرة عائدة من موسكو في الساعة التاسعة والنصف صباحاً".وأوضح منصور أن "استهداف المطار بالقذائف الصاروخية الإسرائيلية أدى إلى تضرر المهبطين"، مشيرا إلى أن "اعتداءات العدو الإسرائيلي المتكررة على المطار الدولي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية".واستأنفت المؤسسة السورية للطيران رحلاتها الجوية مباشرة من مطار دمشق الدولي كالمعتاد، دون أي تعديل على مواعيد وبرامج الرحلات.وكان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا نحو الساعة الثانية من فجر اليوم، وأسفر عن استشهاد عسكريين اثنين وإصابة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.
https://sputnikarabic.ae/20230102/عودة-مطار-دمشق-الدولي-للخدمة-واستئناف-الرحلات-الجوية-بعد-القصف-الإسرائيلي-1071840560.html
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
مدير الطيران المدني السوري لـ"سبوتنيك": طائرة روسية هبطت في دمشق صباحا وجدول الحركة "ثابت"
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أكد المدير العام للطيران المدني السوري، باسم منصور، عودة مطار دمشق الدولي إلى الخدمة واستئناف الرحلات الجوية منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، بعد إجراء الصيانات اللازمة وإزالة الأنقاض التي خلفها العدوان الإسرائيلي.
وأكد منصور أنه "لم يتم تأجيل أية رحلة، بل بقي المطار ضمن العمل، والرحلات بقيت على جداول مواعيدها، كما لم تتحول إلى أي مطار آخر".
وقال مدير الطيران المدني السوري في حديث لـ"سبوتنيك": "هبطت طائرة عائدة من موسكو في الساعة التاسعة والنصف صباحاً".
وحول أعمال الصيانة والأجزاء المتضررة من المطار لفت منصور إلى أن كوادر الطواقم العاملة في المطار المدني، استنفرت منذ الساعة الثانية والنصف ليلاً لإزالة الانقاض والقيام بتعديل أبعاد المهبط وإزاحة العتبات بشكل مكننا من إعادة المهبط الأول للخدمة".
وأوضح منصور أن "استهداف المطار بالقذائف الصاروخية الإسرائيلية أدى إلى تضرر المهبطين"، مشيرا إلى أن "اعتداءات العدو الإسرائيلي المتكررة على المطار الدولي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية".
وطلب المنصور من جميع النواقل الوطنية ترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار لتخديم المسافرين كالمعتاد.
واستأنفت المؤسسة السورية للطيران رحلاتها الجوية مباشرة من مطار دمشق الدولي كالمعتاد، دون أي تعديل على مواعيد وبرامج الرحلات.
وكان مطار دمشق
الدولي خرج عن الخدمة جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا نحو الساعة الثانية من فجر اليوم، وأسفر عن استشهاد عسكريين اثنين وإصابة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.