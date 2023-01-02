https://sputnikarabic.ae/20230102/مسؤول-مصري-لـسبوتنيك-لن-نفرط-في-أي-قطعة-أثرية-خرجت-من-البلاد-بطريقة-غير-شرعية-1071848040.html

مسؤول مصري لـ"سبوتنيك": لن نفرط في أي قطعة أثرية خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية

مسؤول مصري لـ"سبوتنيك": لن نفرط في أي قطعة أثرية خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية

صرح مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر، بأن الحكومة لن تفرط في أي قطة آثار خرجت من مصر بطريقة غير شرعية خلال الفترة الماضية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزيري لوكالة "سبوتنيك"، على هامش استرداد مصر 17 قطعة أثرية بينهم التابوت الأخضر من الولايات المتحدة، حيث أوضح خلالها أنه خلال السنوات القليلة الماضية نجحت مصر في استعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية.وأضاف المسؤول المصري أن الدور الذي تقوم به بلاده لم يتوقف على الحفاظ على التراث المصري، حيث تم ضبط قطع أثرية تخص دول أخرى عبر المنافذ المصرية، مشيرا إلى أنه تم ضبط وإعادة قطع أثرية إلى العراق والأردن والسعودية والصين.من جانبه، شدد وزير السياحة المصري، أحمد عيسى، في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري وبحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، على أن مصر لن تتهاون في استرداد أي قطع أثرية مهربة في الخارج.وأوضح أن وزارة السياحة تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية من أجل استعادة كافة القطع الأثرية المهربة.

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