https://sputnikarabic.ae/20230102/مساعد-وزير-الخارجية-الإيراني-التهديدات-الإسرائيلية-لا-تقلقنا-1071839978.html
مساعد وزير الخارجية الإيراني: التهديدات الإسرائيلية لا تقلقنا
مساعد وزير الخارجية الإيراني: التهديدات الإسرائيلية لا تقلقنا
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنياتي، اليوم الاثنين، أن التهديدات الإسرائيلية لا تقلق طهران. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T05:57+0000
2023-01-02T05:57+0000
2023-01-02T05:57+0000
العالم
إيران
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إسرائيل
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وقال عنياتي في مقابلة مع "قناة الجزيرة"، إن"تهديدات إسرائيل لا تقلقنا ونحن مستعدون للرد على أي اعتداء".وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني حول عقد مؤتمر "بغداد 2" في الأردن: "طهران لمست نبرة تعاونية في مؤتمر بغداد 2 من أجل الاتفاق على دعم العراق".وبشأن لقاء وزيري خارجية إيران والسعودية على هامش مؤتمر "بغداد 2"، قال عنياتي: "هذا اللقاء كان لقاء وديا. الحوار مع السعودية في مراحله الأولى ونريد علاقات طيبة مع دول الجوار".كما صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني بأنه تم إحراز تقدم في جولات الحوار السابقة مع السعودية، قائلا: "الأبواب مفتوحة لإحياء العلاقات، ونشد على الأيادي السعودية الممدودة للحوار معنا"، مؤكدا: "وقعنا اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية".كما أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة. وأضاف: "نحن نرحب بالجهود الحالية للدول المجاورة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".
https://sputnikarabic.ae/20230101/غانتس-من-دون-دعم-لإسرائيل-من-الدول-الصديقة-لن-يكون-بمقدورنا-أن-نشن-هجوما-على-إيران-1071835080.html
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العالم, إيران, تهديدات, إسرائيل
العالم, إيران, تهديدات, إسرائيل
مساعد وزير الخارجية الإيراني: التهديدات الإسرائيلية لا تقلقنا
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أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنياتي، اليوم الاثنين، أن التهديدات الإسرائيلية لا تقلق طهران.
وقال عنياتي في مقابلة مع "قناة الجزيرة"، إن"تهديدات إسرائيل لا تقلقنا ونحن مستعدون للرد على أي اعتداء".
وأضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني حول عقد مؤتمر "بغداد 2" في الأردن: "طهران لمست نبرة تعاونية في مؤتمر بغداد 2 من أجل الاتفاق على دعم العراق".
وبشأن لقاء وزيري خارجية إيران والسعودية على هامش مؤتمر "بغداد 2"، قال عنياتي: "هذا اللقاء كان لقاء وديا. الحوار مع السعودية في مراحله الأولى ونريد علاقات طيبة مع دول الجوار".
كما صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني بأنه تم إحراز تقدم في جولات الحوار السابقة مع السعودية، قائلا: "الأبواب مفتوحة لإحياء العلاقات، ونشد على الأيادي السعودية الممدودة للحوار معنا"، مؤكدا: "وقعنا اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية".
كما أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة. وأضاف: "نحن نرحب بالجهود الحالية للدول المجاورة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".