https://sputnikarabic.ae/20230102/مساعد-وزير-الخارجية-الإيراني-محادثات-الاتفاق-النووي-مستمرة-ولم-تتوقف--1071862509.html

مساعد وزير الخارجية الإيراني: محادثات الاتفاق النووي مستمرة ولم تتوقف

مساعد وزير الخارجية الإيراني: محادثات الاتفاق النووي مستمرة ولم تتوقف

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية علي باقري، اليوم الاثنين، أن المحادثات بشأن الاتفاق النووي مستمرة ولم تتوقف، موضحا أن عدم النشر عنها سببه متابعة القضايا... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T17:11+0000

2023-01-02T17:11+0000

2023-01-02T17:11+0000

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قال كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي باقري كني، إن "إيران باعتبارها من الأعضاء المؤثرين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقية الحد من الانتشار النووي، تعاونت على الدوام وبجدية مع هذه المنظمة الأممية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وردا على مزاعم ألمانيا وأمريكا بشأن عدم تركيزهما على المفاوضات النووية لكونها لا تحظى بأهمية عندهما، قال باقري كني: إن "المفاوضات سارت وتواصلت وفق نهج مستديم، وربما هناك تغيير في الأساليب لكن هذه العملية لا تزال قائمة".وأضاف أن "إيران لطالما اتخذت موقفا حاسما في مجال مكافحة الإرهاب وليس هناك أحد يشكك في هذه الحقيقة"، متابعا: "هذا الإرهاب الذي كان يتلقى الدعم السافر من قبل العديد من القوى الغربية، تكبد هزيمة صارخة في كل من العراق وسوريا".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، انتقد ما اسماه "نفاق" الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مشددا على أن نافذة المفاوضات النووية ما زالت "مفتوحة" لكنها لن تبقى كذلك "إلى الأبد" وقد تغلقها بلاده إذا استمر هذا النفاق.وأوضح عبد اللهيان، في تصريحات عقب اجتماعات عقدها مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، خلال زيارته إلى سلطنة عمان، "نافذة التفاوض المفتوحة اليوم، لن تبقى مفتوحة غداً، إذا لم تكفّ الولايات المتحدة وغيرها عن النفاق"، بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي. تطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة، أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناء".

https://sputnikarabic.ae/20221128/طهران-المفاوضات-حول-الاتفاق-النووي-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1070621893.html

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