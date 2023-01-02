https://sputnikarabic.ae/20230102/مستشار-خامنئي-يصف-اغتيال-قاسم-سليمانيوأبو-مهدي-المهندسبـأكبر-أخطاء-أمريكا-1071864703.html

مستشار خامنئي يصف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بـ"أكبر أخطاء أمريكا"

مستشار خامنئي يصف اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بـ"أكبر أخطاء أمريكا"

اتهم كبير مستشاري المرشد الإيراني الأعلى للشؤون العسكرية، يحيى رحيم صفوي، أمريكا بـ"ارتكاب خطأ استراتيجي كبير باغتيالها قادة محور المقاومة قائد فيلق القدس... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T18:53+0000

2023-01-02T18:53+0000

2023-01-02T18:53+0000

إيران

أخبار إيران

مقتل قاسم سليماني

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال يحيى رحيم صفوي، إن الأمريكيين وخلال العقود الأخيرة ارتكبوا العديد من الأخطاء وتلقوا العديد من الهزائم، لكن قيام الرئيس الأمريكي الإرهابي دونالد ترامب وجيشه باغتيال الحاج قاسم سليماني واللواء أبومهدي المهندس من أكبر هذه الأخطاء والهزائم".وأضاف: "الأمريكيون تصوروا أن جبهة المقاومة ستنهار بهذه العملية، لكن ما يحصل الآن هو أن هذه الجبهة تحقق المزيد من الانتصارات".وتابع: "كما ارتكب الأمريكان أخطاء استراتيجية في هجومهم العسكري على العراق وأفغانستان وأنفقوا 8 آلاف مليار دولار وقدموا 35 ألف قتيل وجريح في هذين البلدين واضطروا في نهاية المطاف للهروب من أفغانستان وخفض عدد قواتهم في العراق دون تحقيق أي منجز".وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

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