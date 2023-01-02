https://sputnikarabic.ae/20230102/مقتل-إسرائيلية-طعنا-في-شقة-لإعادة-تأهيل-المدمنين-غربي-ألمانيا-1071840268.html
مقتل إسرائيلية طعنا في شقة لإعادة تأهيل المدمنين غربي ألمانيا
مقتل إسرائيلية طعنا في شقة لإعادة تأهيل المدمنين غربي ألمانيا
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الاثنين، إن مواطنة إسرائيلية قتلت طعنا في غربي ألمانيا، ليلة رأس السنة الميلادية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T06:32+0000
2023-01-02T06:32+0000
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وأوضحت الصحيفة أن موران كايزر (39 عامًا) والتي كانت تعيش في مدينة دوسلدورف، تعرضت للطعن يوم السبت حوالي الساعة 9:30 مساءً في مبنى يعيش فيه أشخاص يخضعون لإعادة التأهيل من إدمان المخدرات على يد رجل يبلغ من العمر 33 عاما كان على علاقة بها.وأضافت: "اتصل الجيران بالشرطة، واستدعي فريق من الإسعاف إلى مكان الحادث وأعلن وفاتها. ألقي القبض على المشتبه به ويجري التحقيق في ملابسات جريمة القتل".والإسرائيلية المقتولة، هي أم لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، عاشت سابقًا في كرميئيل شمالي إسرائيل، وانتقلت إلى دوسلدورف الألمانية- حيث تعيش والدتها أيضا.وقالت شقيقتها شولميت غنيزوا التي تعيش في حيفا للصحيفة إن الشرطة أبلغت والدتها أن ابنتها قُتلت ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.وأضافت: "لا أعرف ما حدث هناك، ربما أخبرته أنها تريد هجره، والدتي لم تحب هذا الرجل واعتقدت أنه كان مشكوكا في أمره لأنه لم يعمل وسرق من المتاجر". وتابعت: "رأينا تقارير في وسائل الإعلام الألمانية تفيد بوجود أشخاص آخرين في الشقة وقت القتل. لا أفهم لماذا لم يوقفوه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار ألمانيا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار ألمانيا
مقتل إسرائيلية طعنا في شقة لإعادة تأهيل المدمنين غربي ألمانيا
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الاثنين، إن مواطنة إسرائيلية قتلت طعنا في غربي ألمانيا، ليلة رأس السنة الميلادية.
وأوضحت الصحيفة
أن موران كايزر (39 عامًا) والتي كانت تعيش في مدينة دوسلدورف، تعرضت للطعن يوم السبت حوالي الساعة 9:30 مساءً في مبنى يعيش فيه أشخاص يخضعون لإعادة التأهيل من إدمان المخدرات على يد رجل يبلغ من العمر 33 عاما كان على علاقة بها.
وأضافت: "اتصل الجيران بالشرطة، واستدعي فريق من الإسعاف إلى مكان الحادث وأعلن وفاتها. ألقي القبض على المشتبه به ويجري التحقيق في ملابسات جريمة القتل".
والإسرائيلية المقتولة، هي أم لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، عاشت سابقًا في كرميئيل شمالي إسرائيل، وانتقلت إلى دوسلدورف الألمانية- حيث تعيش والدتها أيضا.
وقالت شقيقتها شولميت غنيزوا التي تعيش في حيفا للصحيفة إن الشرطة أبلغت والدتها أن ابنتها قُتلت ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.
وأضافت: "لا أعرف ما حدث هناك، ربما أخبرته أنها تريد هجره، والدتي لم تحب هذا الرجل واعتقدت أنه كان مشكوكا في أمره لأنه لم يعمل وسرق من المتاجر".
وتابعت: "رأينا تقارير في وسائل الإعلام الألمانية تفيد بوجود أشخاص آخرين في الشقة وقت القتل. لا أفهم لماذا لم يوقفوه".