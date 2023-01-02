https://sputnikarabic.ae/20230102/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-5-جراء-إطلاق-نار-عشوائي-في-كشمير-1071840698.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 جراء إطلاق نار عشوائي في كشمير
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 جراء إطلاق نار عشوائي في كشمير
قتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار عشوائي في قرية نائية بالشطر الخاضع لسيطرة الهند في إقليم كشمير. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T06:51+0000
2023-01-02T06:51+0000
2023-01-02T06:53+0000
أخبار الهند اليوم
إقليم كشمير
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وقالت الشرطة، اليوم الاثنين، إن مسلحين أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على صف من منازل المدنيين في قرية دانجري، الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 5 آخرين، بحسب "أسوشيتدبرس".وألقت الشرطة باللوم على المسلحين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي منذ عقود، في تنفيذ الهجوم بدانجري الواقعة جنوب مقاطعة راجوري القريبة من خط السيطرة العسكري الذي يفصل المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.وقال كبير ضباط الشرطة، موكيش سينغ، للصحفيين إن اثنين من المسلحين أطلقوا النيران بشكل عشوائي ليل الأحد على 3 منازل في القرية.وذكر أن 4 مدنيين قتلوا، وأصيب 5 آخرون في الهجوم.ودفعت السلطات بالشرطة والجنود إلى المنطقة وبدأت البحث عن المهاجمين.تخوض جماعات مسلحة منذ أكثر من 3 عقود معارك في مواجهة القوات الهندية سعيا للاستقلال أو إلحاق المنطقة بباكستان التي خاضت حربين مع الهند للسيطرة على الإقليم.
https://sputnikarabic.ae/20220821/مقتل-9-جنود-باكستانيين-بعد-انقلاب-شاحنتهم-في-كشمير-1066689264.html
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أخبار الهند اليوم, إقليم كشمير
أخبار الهند اليوم, إقليم كشمير
مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 جراء إطلاق نار عشوائي في كشمير
06:51 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 06:53 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
قتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار عشوائي في قرية نائية بالشطر الخاضع لسيطرة الهند في إقليم كشمير.
وقالت الشرطة، اليوم الاثنين، إن مسلحين أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على صف من منازل المدنيين في قرية دانجري، الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 5 آخرين، بحسب "أسوشيتدبرس".
وألقت الشرطة باللوم على المسلحين الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي
منذ عقود، في تنفيذ الهجوم بدانجري الواقعة جنوب مقاطعة راجوري القريبة من خط السيطرة العسكري الذي يفصل المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان.
وقال كبير ضباط الشرطة، موكيش سينغ، للصحفيين إن اثنين من المسلحين أطلقوا النيران بشكل عشوائي ليل الأحد على 3 منازل في القرية.
وذكر أن 4 مدنيين قتلوا، وأصيب 5 آخرون في الهجوم.
ودفعت السلطات بالشرطة والجنود إلى المنطقة وبدأت البحث عن المهاجمين.
تخوض جماعات مسلحة منذ أكثر من 3 عقود معارك في مواجهة القوات الهندية
سعيا للاستقلال أو إلحاق المنطقة بباكستان التي خاضت حربين مع الهند للسيطرة على الإقليم.