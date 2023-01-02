https://sputnikarabic.ae/20230102/مقتل-4-وإصابة-13-إثر-تصادم-طائرتي-هليكوبتر-شرقي-أستراليا-1071841790.html
مقتل 4 وإصابة 13 إثر تصادم طائرتي هليكوبتر شرقي أستراليا
مقتل 4 وإصابة 13 إثر تصادم طائرتي هليكوبتر شرقي أستراليا
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، اليوم الاثنين، نتيجة تصادم طائرتي هليكوبتر قرب مدينة غولد كوست شرقي أستراليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T07:56+0000
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سبوتنيك. وذكرت صحيفة "غولد كوست بوليتن" أن التصادم وقع في الجو عندما كانت إحدى المروحيتين تهبط بينما كانت الأخرى تحاول الإقلاع.يذكر أن ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا في حالة حرجة عقب الحادث، فيما قالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن عناصر خدمات الطوارئ وصلوا على الفور إلى مكان الحادث.ولقي شخصان مصرعهما في أستراليا، يوم الاثنين الماضي، إثر تحطم طائرة خفيفة خاصة؛ وتسبب حطام الطائرة بحريق في إحدى الغابات جنوب غربي سيدني. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان على الموقع الرسمي، إنه تم العثور على حطام الطائرة وجثث القتلى، "ورسميا لم يتم الكشف عن هويتهما بعد"، وبدأت الشرطة تحقيقا وتم تطويق منطقة الحادث، دون تقديم أي معلومات إضافية.ووفقاً للقناة التلفزيونية "9 نيوز"، اختفت الطائرة المذكورة عن الرادار، بعد إقلاعها من مطار خاص في مدينة ويدربورن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أستراليا
أخبار العالم الآن, أستراليا
مقتل 4 وإصابة 13 إثر تصادم طائرتي هليكوبتر شرقي أستراليا
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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، اليوم الاثنين، نتيجة تصادم طائرتي هليكوبتر قرب مدينة غولد كوست شرقي أستراليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
سبوتنيك. وذكرت صحيفة "غولد كوست بوليتن" أن التصادم وقع في الجو عندما كانت إحدى المروحيتين تهبط بينما كانت الأخرى تحاول الإقلاع.
يذكر أن ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا في حالة حرجة عقب الحادث، فيما قالت خدمة الإسعاف في كوينزلاند إن عناصر خدمات الطوارئ وصلوا على الفور إلى مكان الحادث.
ولقي شخصان مصرعهما في أستراليا
، يوم الاثنين الماضي، إثر تحطم طائرة خفيفة خاصة؛ وتسبب حطام الطائرة بحريق في إحدى الغابات جنوب غربي سيدني.
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، في بيان على الموقع الرسمي، إنه تم العثور على حطام الطائرة وجثث القتلى، "ورسميا لم يتم الكشف عن هويتهما بعد"، وبدأت الشرطة تحقيقا وتم تطويق منطقة الحادث، دون تقديم أي معلومات إضافية.
ووفقاً للقناة التلفزيونية "9 نيوز"، اختفت الطائرة المذكورة عن الرادار، بعد إقلاعها من مطار خاص في مدينة ويدربورن.