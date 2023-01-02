https://sputnikarabic.ae/20230102/نشطاء-بيئيون-إيطاليون-يلطخون-مبنى-مجلس-الشيوخ-في-روما-بالطلاء-1071853661.html
نشطاء بيئيون إيطاليون يلطخون مبنى مجلس الشيوخ في روما بالطلاء
نشطاء بيئيون إيطاليون يلطخون مبنى مجلس الشيوخ في روما بالطلاء
أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن جماعة من دعاة حماية البيئة الإيطاليين تطلق على نفسها "الجيل الأخير" صبوا طلاء برتقاليا على واجهة مبنى مجلس الشيوخ في العاصمة... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:59+0000
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سبوتنيك. وبحسب قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، فقد اعتقلت الشرطة خمسة من أعضاء الجماعة، فيما صرح النشطاء في بيان لهم بأن "اليأس الناجم عن الإحصاءات المزعجة لانهيار المناخ الذي بدأ بالفعل دفعهم إلى ارتكاب هذا العمل التخريبي".من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إجنازيو لا روسا، عن غضبه من تصرفات النشطاء البيئيين وأعلن أنه عقد اجتماعا لمجلس إدارة المجلس، غدا الثلاثاء، لمناقشة الحادث.يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمكن نشطاء بيئيون من الوصول إلى مدرج الطائرات في مطار برلين براندنبرغ الألماني، حيث منعوا الطائرات من الإقلاع أو الهبوط لمدة ساعتين تقريبا.ونقلت شبكة "دويتش فيله" عن متحدث باسم المطار أن نشطاء المناخ أغلقوا مطار برلين براندنبرغ لفترة وجيزة بعد أن تمكنوا من الوصول إلى مدارج الطائرات.واضطرت سلطات المطار إلى إغلاق مدرجه لمدة ساعتين تقريبا بعد اقتحام محتجين من جماعة "الجيل الأخير" البيئية للمطار من الجانبين الشمالي والجنوبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إيطاليا
أخبار العالم الآن, إيطاليا
نشطاء بيئيون إيطاليون يلطخون مبنى مجلس الشيوخ في روما بالطلاء
13:59 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 14:00 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن جماعة من دعاة حماية البيئة الإيطاليين تطلق على نفسها "الجيل الأخير" صبوا طلاء برتقاليا على واجهة مبنى مجلس الشيوخ في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الاثنين.
سبوتنيك. وبحسب قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، فقد اعتقلت الشرطة خمسة من أعضاء الجماعة، فيما صرح النشطاء في بيان لهم بأن "اليأس الناجم عن الإحصاءات المزعجة لانهيار المناخ الذي بدأ بالفعل دفعهم إلى ارتكاب هذا العمل التخريبي".
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إجنازيو لا روسا، عن غضبه من تصرفات النشطاء البيئيين وأعلن أنه عقد اجتماعا لمجلس إدارة المجلس، غدا الثلاثاء، لمناقشة الحادث.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمكن نشطاء بيئيون من الوصول إلى مدرج
الطائرات في مطار برلين براندنبرغ الألماني، حيث منعوا الطائرات من الإقلاع أو الهبوط لمدة ساعتين تقريبا.
ونقلت شبكة "دويتش فيله" عن متحدث باسم المطار أن نشطاء المناخ أغلقوا مطار برلين براندنبرغ لفترة وجيزة بعد أن تمكنوا من الوصول إلى مدارج الطائرات.
واضطرت سلطات المطار إلى إغلاق مدرجه لمدة ساعتين تقريبا بعد اقتحام محتجين من جماعة "الجيل الأخير" البيئية للمطار من الجانبين الشمالي والجنوبي.