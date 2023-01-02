https://sputnikarabic.ae/20230102/وزارة-الثقافة-الجزائرية-تعرض-قاعات-سينما-عبر-مزاد-علني--1071860988.html
وزارة الثقافة الجزائرية تعرض قاعات سينما عبر مزاد علني
وزارة الثقافة الجزائرية تعرض قاعات سينما عبر مزاد علني
فتحت وزارة الثقافة الجزائرية مزادا علنيا لاستغلال بعض قاعات السينما التابعة لها، بقصد استغلالها من قبل القطاع الخاص. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T16:32+0000
2023-01-02T16:32+0000
2023-01-02T16:32+0000
العالم العربي
الجزائر
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ووفق بيان لها نشرته جريدة "النهار"، أكدت وزارة الثقافة الجزائرية أنها بدأت في اتخاذ إجراءات "من شأنها إتاحة الفرصة للخواص من أجل استغلال عدد من قاعات السينما التابعة للقطاع بما فيها المُهيئة والمجهزة تقنيًا".وحسب البيان "بلغ عدد هذه القاعات، 12 قاعة سينما موزعة على 9 ولايات، هي النعامة، عين تيموشنت، معسكر، قالمة، الشلف، عين الدفلى، الأغواط، المسيلة وأم البواقي".وعلل بيان الوزارة تلك الخطوة بأنها تأتي لـ "تفعيل النشاط السينمائي عبر قاعات العروض، وتمكين المواطن من ارتياد هذه المرافق في ظروف خدماتية تنافسية يشرف عليها محترفو هذا النشاط الثقافي والتجاري".وقال البيان: "تم تحديد سعر افتتاحي لكل قاعة من طرف مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي".طالع أيضا: اليونسكو تدرج فن "الراي" الجزائري في التراث الثقافي غير المادي
https://sputnikarabic.ae/20220402/الجزائر-وزارة-الثقافة-تحظر-التعامل-بالفرنسية-وتعمم-العربية-في-نشاطاتها-الرسمية-1060776551.html
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العالم العربي, الجزائر
وزارة الثقافة الجزائرية تعرض قاعات سينما عبر مزاد علني
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فتحت وزارة الثقافة الجزائرية مزادا علنيا لاستغلال بعض قاعات السينما التابعة لها، بقصد استغلالها من قبل القطاع الخاص.
ووفق بيان لها
نشرته جريدة "النهار"، أكدت وزارة الثقافة الجزائرية أنها بدأت في اتخاذ إجراءات "من شأنها إتاحة الفرصة للخواص من أجل استغلال عدد من قاعات السينما التابعة للقطاع بما فيها المُهيئة والمجهزة تقنيًا".
وحسب البيان "بلغ عدد هذه القاعات، 12 قاعة سينما موزعة على
9 ولايات، هي النعامة، عين تيموشنت، معسكر، قالمة، الشلف، عين الدفلى، الأغواط، المسيلة وأم البواقي".
وعلل بيان الوزارة تلك الخطوة بأنها تأتي لـ "تفعيل النشاط السينمائي عبر قاعات العروض، وتمكين المواطن من ارتياد هذه المرافق في ظروف خدماتية تنافسية يشرف عليها محترفو هذا النشاط الثقافي والتجاري".
وبخصوص خطوات دخول المزاد واستغلال تلك القاعات، أوضح البيان أنه سيكون "عن طريق دفتر شروط واتفاقية بين الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومُستغِل القاعة".
وقال البيان: "تم تحديد سعر افتتاحي لكل قاعة من طرف مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي".