عربي
https://sputnikarabic.ae/20230102/وزارة-الثقافة-الجزائرية-تعرض-قاعات-سينما-عبر-مزاد-علني--1071860988.html
وزارة الثقافة الجزائرية تعرض قاعات سينما عبر مزاد علني
وزارة الثقافة الجزائرية تعرض قاعات سينما عبر مزاد علني
فتحت وزارة الثقافة الجزائرية مزادا علنيا لاستغلال بعض قاعات السينما التابعة لها، بقصد استغلالها من قبل القطاع الخاص. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T16:32+0000
2023-01-02T16:32+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
ووفق بيان لها نشرته جريدة "النهار"، أكدت وزارة الثقافة الجزائرية أنها بدأت في اتخاذ إجراءات "من شأنها إتاحة الفرصة للخواص من أجل استغلال عدد من قاعات السينما التابعة للقطاع بما فيها المُهيئة والمجهزة تقنيًا".وحسب البيان "بلغ عدد هذه القاعات، 12 قاعة سينما موزعة على 9 ولايات، هي النعامة، عين تيموشنت، معسكر، قالمة، الشلف، عين الدفلى، الأغواط، المسيلة وأم البواقي".وعلل بيان الوزارة تلك الخطوة بأنها تأتي لـ "تفعيل النشاط السينمائي عبر قاعات العروض، وتمكين المواطن من ارتياد هذه المرافق في ظروف خدماتية تنافسية يشرف عليها محترفو هذا النشاط الثقافي والتجاري".وقال البيان: "تم تحديد سعر افتتاحي لكل قاعة من طرف مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي".طالع أيضا: اليونسكو تدرج فن "الراي" الجزائري في التراث الثقافي غير المادي
https://sputnikarabic.ae/20220402/الجزائر-وزارة-الثقافة-تحظر-التعامل-بالفرنسية-وتعمم-العربية-في-نشاطاتها-الرسمية-1060776551.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

وزارة الثقافة الجزائرية تعرض قاعات سينما عبر مزاد علني

16:32 GMT 02.01.2023
© flickr.com / habib kakiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© flickr.com / habib kaki
تابعنا عبرTelegram
فتحت وزارة الثقافة الجزائرية مزادا علنيا لاستغلال بعض قاعات السينما التابعة لها، بقصد استغلالها من قبل القطاع الخاص.
ووفق بيان لها نشرته جريدة "النهار"، أكدت وزارة الثقافة الجزائرية أنها بدأت في اتخاذ إجراءات "من شأنها إتاحة الفرصة للخواص من أجل استغلال عدد من قاعات السينما التابعة للقطاع بما فيها المُهيئة والمجهزة تقنيًا".
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
الجزائر... وزارة الثقافة تحظر التعامل بالفرنسية وتعمم العربية في نشاطاتها الرسمية
2 أبريل 2022, 14:36 GMT
وحسب البيان "بلغ عدد هذه القاعات، 12 قاعة سينما موزعة على 9 ولايات، هي النعامة، عين تيموشنت، معسكر، قالمة، الشلف، عين الدفلى، الأغواط، المسيلة وأم البواقي".
وعلل بيان الوزارة تلك الخطوة بأنها تأتي لـ "تفعيل النشاط السينمائي عبر قاعات العروض، وتمكين المواطن من ارتياد هذه المرافق في ظروف خدماتية تنافسية يشرف عليها محترفو هذا النشاط الثقافي والتجاري".

وبخصوص خطوات دخول المزاد واستغلال تلك القاعات، أوضح البيان أنه سيكون "عن طريق دفتر شروط واتفاقية بين الديوان الوطني للثقافة والإعلام ومُستغِل القاعة".

وقال البيان: "تم تحديد سعر افتتاحي لكل قاعة من طرف مديريات أملاك الدولة على المستوى المحلي".
طالع أيضا: اليونسكو تدرج فن "الراي" الجزائري في التراث الثقافي غير المادي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала