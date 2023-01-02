https://sputnikarabic.ae/20230102/وزارة-النفط-العراقية-تحقق-إيرادات-بأكثر-من-7-مليارات-دولار-في-ديسمبر-1071846527.html
وزارة النفط العراقية تحقق إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار في ديسمبر
وزارة النفط العراقية تحقق إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار في ديسمبر
حققت وزارة النفط العراقية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إيرادات مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دولار. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T11:16+0000
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وقال بيان صادر عن الوزارة إنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فإن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 103مليونا و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات مالية بلغت 7.606 مليار دولار".وتابع مشيرا إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و(735) ألفا و(151) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليون و(223) ألفا و( 338 ) برميلا"، موضحا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (73,644) دولارا".يشار إلى أن إيرادات وزارة النفط العراقية تجاوزت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 8 مليارات دولار، وأوضحت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 82.417 دولار.بينما بلغت إيرادات الوزارة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من 9 مليارات دولار.
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, اقتصاد
وزارة النفط العراقية تحقق إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار في ديسمبر
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حققت وزارة النفط العراقية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إيرادات مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.
وقال بيان
صادر عن الوزارة إنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فإن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 103مليونا و281 ألفا و459 برميلا، بإيرادات مالية بلغت 7.606 مليار دولار".
وتابع مشيرا إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و(735) ألفا و(151) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليون و(223) ألفا و( 338 ) برميلا"، موضحا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (73,644) دولارا".
يشار إلى أن إيرادات وزارة النفط العراقية تجاوزت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 8 مليارات دولار، وأوضحت أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 82.417 دولار.
بينما بلغت إيرادات الوزارة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من 9 مليارات دولار
.