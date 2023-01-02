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وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن استضافة المغرب "قمة النقب الثانية" في مارس المقبل
وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن استضافة المغرب "قمة النقب الثانية" في مارس المقبل
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن "المغرب سيستضيف "قمة النقب الثانية" لوزراء الخارجية في مارس/ آذار المقبل". 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T15:57+0000
2023-01-02T15:57+0000
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوهين، الذي تولى منصبه ضمن حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية الجديدة، قوله إن "القمة سيستضيفها المغرب، وأنه يعتزم حضور القمة التي تعقد في مارس/ آذار المقبل".وأضاف: "من المقرر عقد اجتماع عمل لمدراء وزارات الخارجية في أبوظبي الأسبوع المقبل استعدادا لقمة أخرى لوزراء الخارجية مثل تلك التي عقدت في سديه بوكير بمدينة النقب جنوبي اسرائيل في مارس/ آذار من العام الماضي، والتي من المقرر عقدها في المغرب في مارس القادم"، متابعا: توسيع الاتفاقيات لضم دول أخرى ليس مسألة "إذا" وإنما مسألة "متى".واستضافت إسرائيل في مارس/ آذار الماضي وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر بالإضافة إلى نظيرهم الأمريكي في مؤتمر أُطلق عليه اسم "قمة النقب".وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام القمة على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي

وزير الخارجية الإسرائيلي يعلن استضافة المغرب "قمة النقب الثانية" في مارس المقبل

15:57 GMT 02.01.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن "المغرب سيستضيف "قمة النقب الثانية" لوزراء الخارجية في مارس/ آذار المقبل".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كوهين، الذي تولى منصبه ضمن حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية الجديدة، قوله إن "القمة سيستضيفها المغرب، وأنه يعتزم حضور القمة التي تعقد في مارس/ آذار المقبل".
وأضاف: "من المقرر عقد اجتماع عمل لمدراء وزارات الخارجية في أبوظبي الأسبوع المقبل استعدادا لقمة أخرى لوزراء الخارجية مثل تلك التي عقدت في سديه بوكير بمدينة النقب جنوبي اسرائيل في مارس/ آذار من العام الماضي، والتي من المقرر عقدها في المغرب في مارس القادم"، متابعا: توسيع الاتفاقيات لضم دول أخرى ليس مسألة "إذا" وإنما مسألة "متى".
وزراء خارجية البحرين مصر وإسرائيل وأمريكا والمغرب والإمارات في صورة جماعية بعد اجتماعهم في النقب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
ماذا أكل الوزراء العرب في قمة النقب وماذا استمعوا وهل تناولوا الخمور
29 مارس 2022, 16:36 GMT
واستضافت إسرائيل في مارس/ آذار الماضي وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر بالإضافة إلى نظيرهم الأمريكي في مؤتمر أُطلق عليه اسم "قمة النقب".
وجلس وزراء خارجية الدول الست، على طاولة مستديرة في فندق بالنقب، وأجمع وزراء خارجية دولة الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة وإسرائيل، في ختام القمة على نبذ الإرهاب، وتعزيز السلام.
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