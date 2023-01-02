عربي
https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أن-نوع-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-يؤثر-على-المنطقة-بأكملها-1071855826.html
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن نوع العلاقات بين السعودية وإيران يؤثر على المنطقة بأكملها
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن نوع العلاقات بين السعودية وإيران يؤثر على المنطقة بأكملها
التقى نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد حسيني، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل لولا دا... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T14:36+0000
2023-01-02T14:36+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104455/95/1044559542_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_eb21b29d5736fc4585864ac70c1851d9.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الوزير السعودي، أكد أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها"، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على "ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران التي تجري بوساطة عراقية".وأشادت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين.وأكد متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات مع طهران، دليل على استعدادها لإجراء حوار.وأضاف كنعاني في إفادة صحفية، قائلا "أجرينا 5 جولات مفاوضات مع السعودية، ومتفائلون بشأن مسار المفاوضات معها، حيث أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات معنا دليل على استعداد الرياض لإجراء الحوار".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظير السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.وقال عبد اللهيان، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104455/95/1044559542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bf7060eb283bf337ef50185473402aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن نوع العلاقات بين السعودية وإيران يؤثر على المنطقة بأكملها

14:36 GMT 02.01.2023
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / THOMAS KIENZLE
تابعنا عبرTelegram
التقى نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد حسيني، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا التي جرت أمس الأحد.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الوزير السعودي، أكد أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها"، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على "ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران التي تجري بوساطة عراقية".
وأشادت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين.
وأكد متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات مع طهران، دليل على استعدادها لإجراء حوار.
وأضاف كنعاني في إفادة صحفية، قائلا "أجرينا 5 جولات مفاوضات مع السعودية، ومتفائلون بشأن مسار المفاوضات معها، حيث أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات معنا دليل على استعداد الرياض لإجراء الحوار".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظير السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.
وقال عبد اللهيان، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.
وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала