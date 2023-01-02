https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-الخارجية-السعودي-يؤكد-أن-نوع-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-يؤثر-على-المنطقة-بأكملها-1071855826.html

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن نوع العلاقات بين السعودية وإيران يؤثر على المنطقة بأكملها

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن نوع العلاقات بين السعودية وإيران يؤثر على المنطقة بأكملها

التقى نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد حسيني، اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل لولا دا... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T14:36+0000

2023-01-02T14:36+0000

2023-01-02T14:36+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الوزير السعودي، أكد أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها"، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على "ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران التي تجري بوساطة عراقية".وأشادت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بتصريحات أصدرتها الخارجية السعودية بشأن المفاوضات بين البلدين.وأكد متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات مع طهران، دليل على استعدادها لإجراء حوار.وأضاف كنعاني في إفادة صحفية، قائلا "أجرينا 5 جولات مفاوضات مع السعودية، ومتفائلون بشأن مسار المفاوضات معها، حيث أن تصريحات الخارجية السعودية الأخيرة بشأن المفاوضات معنا دليل على استعداد الرياض لإجراء الحوار".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن لقاء جمعه بنظير السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بغداد2" في الأردن.وقال عبد اللهيان، إن "وزير الخارجية السعودي أکد له استعداد الرياض لاستمرار الحوار مع إیران"، مشيرا إلى أنه التقى أيضا على هامش الاجتماع وزراء خارجية عمان وقطر والعراق والكويت.وتابع الوزير أنه على الجانب السعودي تحديد كيفية اتباع نهج "بناء" تجاه إيران، مشيرا إلى أن المفاوضات مع السعودية تسير على طريق الدبلوماسية الرسمية، وأن إيران مستعدة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

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