https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-الخارجية-الصيني-الجديد-لنظيره-الأمريكي-نتوقع-حدوث-تقدم-جديد-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1071855990.html

وزير الخارجية الصيني الجديد لنظيره الأمريكي: نتوقع حدوث تقدم جديد في العلاقات الصينية الأمريكية

وزير الخارجية الصيني الجديد لنظيره الأمريكي: نتوقع حدوث تقدم جديد في العلاقات الصينية الأمريكية

قال وزير الخارجية الصيني المعين حديثا، تشين غانغ، لنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، إنه يتطلع إلى الحفاظ على اتصالات العمل معه، والمساعدة في تحسين العلاقات... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T14:39+0000

2023-01-02T14:39+0000

2023-01-02T14:39+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، والذي شهد استذكار غانج لـ"اجتماعاته المتعددة الصريحة والعميقة والبناءة" مع وزير الخارجية الأمريكي، وفقا لتغريدة من غانغ على "تويتر".كما أشار غانغ في تغريدته إلى أنه ودّع أنتوني بلينكين خلال الاتصال الهاتفي، بسبب مغادرته واشنطن، وكذلك منصبه كسفير للصين في الولايات المتحدة.وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال أمس الأحد، إنه بحث مع نظيره الصيني الجديد، تشين غانغ، الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين.وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعيين سفيرها لدى واشنطن تشين غانغ وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانغ يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013، وفق ما أعلنه وقتها التلفزيون الرسمي الصيني.فيما تم تعيين وانغ يي في منصب مدير المكتب العام للجنة الشؤون الخارجية المركزية، وهو أعلى منصب في السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي.وفي وقت سابق من أمس الأحد، تعهد وانغ يي، في رسالة بمناسبة العام الجديد، بالعمل على تصحيح المسار في العلاقات الأمريكية الصينية، لكنه تعهد أيضا بمحاربة "جميع أشكال الهيمنة".

https://sputnikarabic.ae/20221230/سفير-الصين-لدى-الولايات-المتحدة-يتولى-منصب-وزير-خارجية-بلاده-1071765132.html

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