https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-الخارجية-الكويتي-نتابع-أزمة-المواطن-المحتجز-في-تونس-عن-طريق-سفارتنا-1071864059.html
وزير الخارجية الكويتي: نتابع أزمة المواطن المحتجز في تونس عن طريق سفارتنا
وزير الخارجية الكويتي: نتابع أزمة المواطن المحتجز في تونس عن طريق سفارتنا
قال وزير الخارجية الكويتي، سالم الصباح، إن الوزارة تتابع أزمة المواطن الكويتي المحتجز في تونس عن طريق سفارتها هناك. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T18:02+0000
2023-01-02T18:02+0000
2023-01-02T18:05+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها "الرأي" الكويتية، أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد المطر أن وزير الخارجية سالم الصباح، أبلغه خلال مكالمة هاتفية، بأن سفارة الكويت في تونس تتابع موضوع المواطن الكويتي الذي اختفى هناك.وأكد الوزير للنائب أن محامي السفارة يتابع الأمر، مطالباً "الأشقاء في تونس بالسماح بعودة المواطن لبلده".وأكد النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد المطر، أن الرفاعي "اعتاد الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات، لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي الذي تأسس بأموال كويتية من بيت الزكاة بولاية قفصة في تونس، وفجأة اختفى".ولفت النائب الكويتي، إلى أن لديهم في المجلس معلومات بوجوده "لدى السلطات الأمنية هناك"، مطالبا "وزير الخارجية بالتدخل وسفارتنا بتونس لإخلاء سبيله حالاً".يشار إلى أن اختفاء الرفاعي أثار ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية، وشارك نواب ونشطاء سياسيون مطالبات بضرورة تدخل وزارة الخارجية للإفراج عنه.
https://sputnikarabic.ae/20220130/مباحثات-بين-وزيري-خارجية-الكويت-وتونس-لتعزيز-العلاقات-1057451775.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية الكويتي: نتابع أزمة المواطن المحتجز في تونس عن طريق سفارتنا
18:02 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 18:05 GMT 02.01.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الكويتي، سالم الصباح، إن الوزارة تتابع أزمة المواطن الكويتي المحتجز في تونس عن طريق سفارتها هناك.
ووفقا لتصريحات
نقلتها "الرأي" الكويتية، أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد المطر أن وزير الخارجية سالم الصباح، أبلغه خلال مكالمة هاتفية، بأن سفارة الكويت في تونس تتابع موضوع المواطن الكويتي الذي اختفى هناك.
وأكد الوزير للنائب أن محامي السفارة يتابع الأمر، مطالباً "الأشقاء في تونس بالسماح بعودة المواطن لبلده".
وكان مواطن كويتي، يدعى محمود الرفاعي، ويعمل محفظا للقرآن الكريم، قد اختفى في تونس، خلال مشاركته في تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، في ولاية قفصة التونسية.
وأكد النائب في مجلس الأمة الكويتي، حمد المطر، أن الرفاعي "اعتاد الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات، لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي الذي تأسس بأموال كويتية من بيت الزكاة بولاية قفصة في تونس، وفجأة اختفى".
ولفت النائب الكويتي، إلى أن لديهم في المجلس معلومات بوجوده "لدى السلطات الأمنية هناك"، مطالبا "وزير الخارجية بالتدخل وسفارتنا بتونس لإخلاء سبيله حالاً".
يشار إلى أن اختفاء الرفاعي أثار ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل
الاجتماعي الكويتية، وشارك نواب ونشطاء سياسيون مطالبات بضرورة تدخل وزارة الخارجية للإفراج عنه.