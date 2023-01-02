https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-الدفاع-الفرنسي-يكشف-عن-برنامج-تعاون-عسكري-مع-لبنان-1071855481.html

وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن "برنامج تعاون عسكري" مع لبنان

وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن "برنامج تعاون عسكري" مع لبنان

أنهى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، جولته على عدد من المسؤولين اللبنانيين حيث أكد استمرار الدعم للبنان وتطلع بلاده لنهوضه، مركزا على أهمية انتخاب رئيس... 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T14:18+0000

2023-01-02T14:18+0000

2023-01-02T14:18+0000

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ووصل لوكورنو إلى لبنان في 30 ديسمبر/ كانون الأول بزيارة تنتهي اليوم الإثنين، ووصفت الزيارة بحسب بيان صدر عن السفارة الفرنسية في لبنان بأنها "لتأكيد الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، كما أن لها دلالة أبعد من ذلك إذ تشير إلى تمسك فرنسا بنهوض لبنان، وهذا النهوض يمّر عبر احترام الاستحقاقات الدستورية من أجل تبنّي الإصلاحات الضرورية في حين أن اللبنانيين ما زالوا يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية".واستكمل لوكورنو زيارته إلى بيروت بسلسة لقاءات جمعته اليوم مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ونظيره وزير الدفاع موريس سليم.وبحضور السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، والملحق العسكري غريغوري مدينا، ووفد مرافق، تداول لوكورنو مع عون علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والفرنسي، لينتقل بعدها مع الوفد المرافق إلى اليرزة حيث التقى نظيره موريس سليم، وعقد اجتماع للبحث في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية.وتطرق الى "قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط"، لافتا في هذا الإطار الى "أهمية التعاون لمكافحتها".ولفت الى "الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان، وأعلن أن لديه تكليفا من الرئيس ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية".

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