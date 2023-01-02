https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-فلسطيني-المسجد-الأقصى-تعرض-للاقتحام-22-مرة-في-ديسمبر-1071852818.html
وزير فلسطيني: المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة في ديسمبر
وزير فلسطيني: المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة في ديسمبر
أعلن وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، اليوم الإثنين، أن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة من قبل مستوطنين يهود خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T13:47+0000
2023-01-02T13:47+0000
2023-01-02T13:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
المسجد الأقصى
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ونقل موقع "عرب 48"، عن الوزير الفلسطيني: "الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 22 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 51 وقتا خلال الشهر الماضي".واتهم البكري "أجهزة الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين" بتكثيف حملات التحريض على المسجد الأقصى، في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الشهر الماضي.ولفت إلى أنه تم تعليق لافتات عند مدخل "باب المغاربة" بالمسجد الأقصى تشجع المستوطنين على انتهاك باحاته وقبة الصخرة.وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، قال وزير الأوقاف إن القوات الإسرائيلية صعّدت من وتيرة استهدافه، موضحا أنها منعت رفع الأذان 51 وقتا بحجج واهية.وذكر الوزير الفلسطيني أن إسرائيل استمرت في بناء مصعد كهربائي تهويدي، وإنشاء مسار سياحي في الحرم الإبراهيمي.
https://sputnikarabic.ae/20230101/التعاون-الإسلامي-ترحب-بقرار-أممي-في-الدفاع-عن-فلسطين-1071809947.html
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أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى
وزير فلسطيني: المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة في ديسمبر
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أعلن وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، اليوم الإثنين، أن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة من قبل مستوطنين يهود خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ونقل موقع "عرب 48"
، عن الوزير الفلسطيني: "الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 22 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 51 وقتا خلال الشهر الماضي".
واتهم البكري "أجهزة الاحتلال الإسرائيلي
وعصابات المستوطنين" بتكثيف حملات التحريض على المسجد الأقصى، في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الشهر الماضي.
ولفت إلى أنه تم تعليق لافتات عند مدخل "باب المغاربة" بالمسجد الأقصى تشجع المستوطنين على انتهاك باحاته وقبة الصخرة.
وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، قال وزير الأوقاف إن القوات الإسرائيلية صعّدت من وتيرة استهدافه، موضحا أنها منعت رفع الأذان 51 وقتا بحجج واهية.
وذكر الوزير الفلسطيني أن إسرائيل استمرت في بناء مصعد كهربائي تهويدي، وإنشاء مسار سياحي في الحرم الإبراهيمي.