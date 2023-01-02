https://sputnikarabic.ae/20230102/وصفهم-بـالمطبلين-الملياردير-ساويرس-يصف-أنباء-اعتذاره-لإعلاميين-مصريين-بـكلام-فارغ-1071844785.html

وصفهم بـ"المطبلين"... الملياردير ساويرس يصف أنباء اعتذاره لإعلاميين مصريين بـ"كلام فارغ"

وصفهم بـ"المطبلين"... الملياردير ساويرس يصف أنباء اعتذاره لإعلاميين مصريين بـ"كلام فارغ"

نفى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أنباء تفيد بأنه اعتذر لإعلاميين مصريين، إثر "صورة التطبيل" التي أثارت ضجة على مواقع التواصل. 02.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-02T10:13+0000

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ودخل الملياردير المصري، الأسبوع الماضي، في سجال مع عدد من الإعلاميين المصريين، بعدما نشر صورة ساخرة لعدد منهم يدقون الطبول، في إشارة لكلمة "التطبيل" التي يستخدمها مصريون لاتهام الإعلاميين بالمبالغة في دعم وتأييد الحكومة.وردًا على سؤال من أحد المتابعين عن أنباء نشرتها مواقع إخبارية، تفيد بأن ساويرس أقام "احتفالا خاصا" لأولئك الإعلاميين الذين طالتهم الصورة الساخرة ليعتذر إليهم، قال رجل الأعمال أنه يعتبر ذلك "كلاما فارغا".وكان مستخدم لمنصة "تويتر"، قد نشر صورة لأشخاص يدقون الطبول، ووضع مكان رؤوسهم صور الإعلاميين عمرو أديب وأحمد موسى ومصطفى بكري وتامر أمين ومعتز بالله عبدالفتاح ومحمد الباز.وأعاد ساويرس نشر الصورة وعلق عليها قائلا: "ناقص واحد".مما أثار غضب بعض الإعلاميين الموجودين في الصورة المفبركة، وقاموا بتوجيه انتقادات لاذعة له.ورد عمرو أديب على ساويرس قائلا بالعامية: "إحنا مكسبناش من التطبيل قد ما أنت كسبت من تطبيلك يا نجيب. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات ويا خسارة وعجبي".وقال أحمد موسى: "عيب عليك يا نجيب، نحن ندافع عن وطن وشعب، لن ننسي دورك وقناتك في 2011، التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كون الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك، هذا هو نجيب مصلحته أولا…. عيب عليك يا نجيب... وما خفي أعظم".بينما، قال الإعلامي محمد الباز إن "ساويرس رجل يعاني من فراغ كبير... ولأنه بيعاني من فراغ فتلاقيه من وقت للتاني يمارس شكلا من أشكال التفاهة"، بحسب تعبيره.ودون أن يذكر أسماء، قال مصطفى بكري، عبر حسابه على "تويتر": "من هرب أموال مصر للخارج، من أساء لجيشنا العظيم، من اعتبر مصر بالنسبة له شقة مفروشة ومنهب للثروات، من فسد وأفسد، من عجز عن أن يقول لنا كيف تعدت ثروته مئات المليارات مع أنه لم يكن يمتلك في التسعينات سوي 5 ملايين جنيه، لا يحق له أن يشكك في مصداقية من يدافعون عن الوطن".

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