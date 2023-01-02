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https://sputnikarabic.ae/20230102/-إعلام-حكومة-نتنياهو-تلمح-إلى-اتخاذ-إسرائيل-موقفا-أكثر-تأييدا-لروسيا-في-الأزمة-الأوكرانية-1071862127.html
إعلام: حكومة نتنياهو تلمح إلى اتخاذ إسرائيل موقفا أكثر تأييدا لروسيا في الأزمة الأوكرانية
إعلام: حكومة نتنياهو تلمح إلى اتخاذ إسرائيل موقفا أكثر تأييدا لروسيا في الأزمة الأوكرانية
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، ألمح خلال اجتماع مع موظفي وزارة الخارجية، إلى وجود تحول في سياسة... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T16:59+0000
2023-01-02T16:59+0000
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. وبحسب الموقع، ألمح كوهين خلال حديثه إلى أن الحكومة الجديدة ستتخذ موقفا أكثر تأييدا لروسيا في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه سيتحدث يوم غد الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسيكون ذلك أول اتصال من نوعه منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال كوهين وفقا للموقع، إنه يعتزم صياغة "سياسة جديدة مسؤولة" بشأن الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن تل أبيب لن تتحدث كثيرا عن الأزمة الأوكرانية خلال الفعاليات الدولية.في الوقت ذاته، أكد كوهين أن المساعدات الإنسانية الإسرائيلية لأوكرانيا ستستمر.تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، اتخذ موقفا متشددا تجاه روسيا وأدان عمليتها العسكرية في أوكرانيا بشكل علني، ولم يجر أي محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20230102/قال-إن-أناسا-سيموتون-لابيد-يدعو-نتنياهو-لمنع-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1071853903.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

إعلام: حكومة نتنياهو تلمح إلى اتخاذ إسرائيل موقفا أكثر تأييدا لروسيا في الأزمة الأوكرانية

16:59 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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أفاد موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، إيلي كوهين، ألمح خلال اجتماع مع موظفي وزارة الخارجية، إلى وجود تحول في سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجاه الأزمة الأوكرانية.
القدس - سبوتنيك. وبحسب الموقع، ألمح كوهين خلال حديثه إلى أن الحكومة الجديدة ستتخذ موقفا أكثر تأييدا لروسيا في الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه سيتحدث يوم غد الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسيكون ذلك أول اتصال من نوعه منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال كوهين وفقا للموقع، إنه يعتزم صياغة "سياسة جديدة مسؤولة" بشأن الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن تل أبيب لن تتحدث كثيرا عن الأزمة الأوكرانية خلال الفعاليات الدولية.
رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
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في الوقت ذاته، أكد كوهين أن المساعدات الإنسانية الإسرائيلية لأوكرانيا ستستمر.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، اتخذ موقفا متشددا تجاه روسيا وأدان عمليتها العسكرية في أوكرانيا بشكل علني، ولم يجر أي محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
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