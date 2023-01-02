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https://sputnikarabic.ae/20230102/51-قتيلا-في-الفلبين-جراء-الفيضانات-والانهيارات-الأرضية-1071854231.html
51 قتيلا في الفلبين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية
51 قتيلا في الفلبين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية
قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى من جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الأخيرة في أنحاء الفلبين، ارتفع إلى 51 قتيلا، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات... 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T14:05+0000
2023-01-02T14:05+0000
العالم
الفلبين
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قد يرتفع عدد القتلى أكثر حيث يبحث رجال الإنقاذ عن 19 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين لأكثر من أسبوع، بعد هطول أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والجنوبية خلال عطلة عيد الميلاد، وفقا لوكالة الكوارث الوطنية.ضرب الطقس السيئ البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية والتي يبلغ تعداد سكانها 110 ملايين نسمة، عندما كانت تستعد لقضاء عطلة عيد الميلاد الطويلة.اضطر أكثر من 270 ألف شخص إلى البحث عن مأوى حيث غمرت الأمطار الغزيرة القرى الريفية، وخلفت أكثر من 4500 منزل متضرر جزئيا أو مدمر، وقضت على أكثر من 7 آلاف هكتار (17300 فدان) من المحاصيل.سقط معظم القتلى في مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال بجزيرة مينداناو الجنوبية، حيث لقي 19 شخصا حتفهم بسبب الغرق أو الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار.تصنف الفلبين بين أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة مع ارتفاع درجة حرارة العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230102/فوضى-وعمليات-إجلاء-في-كاليفورنيا-الأمريكية-بسبب-فيضانات-قوية-1071850389.html
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العالم, الفلبين
العالم, الفلبين

51 قتيلا في الفلبين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

14:05 GMT 02.01.2023
© AP Photo / Aaron Favilaالعاصفة الاستوائية دوجوان في الفلبين
العاصفة الاستوائية دوجوان في الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Aaron Favila
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قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى من جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الأخيرة في أنحاء الفلبين، ارتفع إلى 51 قتيلا، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات إغاثة المجتمعات الأكثر تضررا.
قد يرتفع عدد القتلى أكثر حيث يبحث رجال الإنقاذ عن 19 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين لأكثر من أسبوع، بعد هطول أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والجنوبية خلال عطلة عيد الميلاد، وفقا لوكالة الكوارث الوطنية.
ضرب الطقس السيئ البلاد ذات الأغلبية الكاثوليكية والتي يبلغ تعداد سكانها 110 ملايين نسمة، عندما كانت تستعد لقضاء عطلة عيد الميلاد الطويلة.
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اضطر أكثر من 270 ألف شخص إلى البحث عن مأوى حيث غمرت الأمطار الغزيرة القرى الريفية، وخلفت أكثر من 4500 منزل متضرر جزئيا أو مدمر، وقضت على أكثر من 7 آلاف هكتار (17300 فدان) من المحاصيل.
سقط معظم القتلى في مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال بجزيرة مينداناو الجنوبية، حيث لقي 19 شخصا حتفهم بسبب الغرق أو الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار.
تصنف الفلبين بين أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة مع ارتفاع درجة حرارة العالم.
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