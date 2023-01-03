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https://sputnikarabic.ae/20230103/أبوالغيط-تصرفات-بن-غفير-قد-تشعل-حربا-دينية-1071881567.html
أبوالغيط: تصرفات بن غفير قد "تشعل حربا دينية"
أبوالغيط: تصرفات بن غفير قد "تشعل حربا دينية"
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى "استباحة للحرم القدسي، وعدوانا على القبلة الأولى... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T11:47+0000
2023-01-03T11:47+0000
العالم العربي
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وأدان أبو الغيط في بيان له، اليوم الثلاثاء، اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وقال إنه "يمثل استفزازاً واستهتاراً بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية".وأكد أبو الغيط، أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة لتصرفات بن غفير.وتابع أن المخططات اليمينية المتطرفة تداعياتها كبيرة على فلسطين والمنطقة بأسرها.وأشار الأمين العام إلى أن هذه التصرفات تنطوي على "احتمالات إشعال حرب دينية".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230103/لابيد-بعد-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-أكثر-رجل-غير-مسؤول-مكلف-بأكثر-مكان-متفجر-1071874144.html
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العالم العربي
العالم العربي

أبوالغيط: تصرفات بن غفير قد "تشعل حربا دينية"

11:47 GMT 03.01.2023
© Sputnikأبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
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قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى "استباحة للحرم القدسي، وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين".
وأدان أبو الغيط في بيان له، اليوم الثلاثاء، اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وقال إنه "يمثل استفزازاً واستهتاراً بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية".
وأكد أبو الغيط، أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة لتصرفات بن غفير.
وتابع أن المخططات اليمينية المتطرفة تداعياتها كبيرة على فلسطين والمنطقة بأسرها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
لابيد بعد اقتحام بن غفير للأقصى: أكثر رجل غير مسؤول مكلف بأكثر مكان متفجر
08:15 GMT
وأشار الأمين العام إلى أن هذه التصرفات تنطوي على "احتمالات إشعال حرب دينية".
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
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