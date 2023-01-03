https://sputnikarabic.ae/20230103/أردوغان-يرفع-أجور-الموظفين-والمتقاعدين-25--ويعد-بالقضاء-على-التضخم-تماما-خلال-عام-1071888922.html

أردوغان يرفع أجور الموظفين والمتقاعدين 25 % ويعد بالقضاء على التضخم تماما خلال عام

أردوغان يرفع أجور الموظفين والمتقاعدين 25 % ويعد بالقضاء على التضخم تماما خلال عام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25 بالمئة. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T13:46+0000

2023-01-03T13:46+0000

2023-01-03T13:46+0000

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أخبار تركيا اليوم

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وأضاف الرئيس التركي، في كلمة خلال مشاركته في حفل "الموظفين المتعاقدين" بالعاصمة أنقرة، أن هدف حكومته "إزالة فقاعة التضخم هذا العام" وإخراجه من أجندة تركيا تماما اعتبارا من السنة المقبلة"، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.وأشار أردوغان إلى أن تركيا أغلقت عام 2022 عند مستوى أدنى من الهدف المتوسط المدى لتضخم أسعار المستهلكين.وأوضح أن تضخم أسعار المستهلكين في ديسمبر/ كانون الأول الفائت بلغ 1.18 بالمئة على أساس شهري، فيما سجل 64.27 بالمئة على أساس سنوي.وبيّن أن التضخم السلبي لأسعار المنتجين في ديسمبر يشير إلى انتعاش سريع في هذا المجال أيضا.وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 64.27% في ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم 2022، وفق إحصاء حكومي.وحسب وسائل إعلامية، قال معهد الإحصاء التركي الحكومي (تركستات)، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي في تركيا تباطأ في ديسمبر، حيث انخفض إلى 64.27% من 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني.

https://sputnikarabic.ae/20230103/إحصاء-حكومي-تراجع-معدل-التضخم-السنوي-في-تركيا-إلى-6427-في-ديسمبر-2022-1071877824.html

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