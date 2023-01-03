https://sputnikarabic.ae/20230103/ألمانيا-ترفض-مطالب-بولندا-بالتعويض-عن-خسائرها-في-الحرب-العالمية-الثانية-1071903142.html
ألمانيا ترفض مطالب بولندا بالتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية
ألمانيا ترفض مطالب بولندا بالتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية
أعلنت بولندا، أنها تلقت مذكرة رسمية من ألمانيا برفض مطالب وارسو بالتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T18:22+0000
2023-01-03T18:22+0000
2023-01-03T18:22+0000
أخبار ألمانيا
بولندا
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "فرانس برس".وقالت الوزارة: "وفقا للحكومة الألمانية، فإن قضية التعويضات عن خسائر فترة الحرب ما زالت مغلقة ولا تعتزم الدخول في مفاوضات" بشأنها.وأضافت أن بولندا "ستستمر في السعي للحصول على تعويضات مقابل العدوان والاحتلال الألماني خلال الفترة من 1939 حتى 1945".وقالت وارسو، اليوم الثلاثاء، إنها دعت الأمم المتحدة لدعم جهودها في الحصول على تعويضات الحرب.ومنذ وصوله للسلطة في عام 2015، دافع حزب "القانون والعدالة" الحاكم في كثير من الأحيان عن قضية التعويضات، مؤكدا أن ألمانيا عليها "واجب أخلاقي" في هذا الشأن.في سبتمبر/ أيلول، قدرت بولندا التكلفة المالية لخسائرها في الحرب العالمية الثانية بـ 1.4 تريليون دولار وأرسلت مذكرة دبلوماسية إلى برلين تطالبها بالتعويضات.ورفضت برلين مرارا هذه المطالب، قائلة إن بولندا تنازلت رسميا عن هذه المطالب في اتفاق عام 1953.لكن المحافظين البولنديين يجادلون بأن بلادهم أجبرت على التوقيع على الوثيقة من قبل الاتحاد السوفييتي.
https://sputnikarabic.ae/20220613/بولندا-تطلب-من-حلفائها-التعويض-عن-مساعدتها-العسكرية-لأوكرانيا-1063530307.html
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أخبار ألمانيا, بولندا
ألمانيا ترفض مطالب بولندا بالتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية
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أعلنت بولندا، أنها تلقت مذكرة رسمية من ألمانيا برفض مطالب وارسو بالتعويض عن خسائرها في الحرب العالمية الثانية.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت الوزارة: "وفقا للحكومة الألمانية، فإن قضية التعويضات عن خسائر
فترة الحرب ما زالت مغلقة ولا تعتزم الدخول في مفاوضات" بشأنها.
وأضافت أن بولندا "ستستمر في السعي للحصول على تعويضات مقابل العدوان والاحتلال الألماني خلال الفترة من 1939 حتى 1945".
وقالت وارسو، اليوم الثلاثاء، إنها دعت الأمم المتحدة لدعم جهودها في الحصول على تعويضات الحرب.
ومنذ وصوله للسلطة في عام 2015، دافع حزب "القانون والعدالة" الحاكم في كثير من الأحيان عن قضية التعويضات، مؤكدا أن ألمانيا عليها "واجب أخلاقي" في هذا الشأن.
في سبتمبر/ أيلول، قدرت بولندا التكلفة المالية لخسائرها في الحرب العالمية الثانية بـ 1.4 تريليون دولار وأرسلت مذكرة دبلوماسية إلى برلين تطالبها بالتعويضات.
ورفضت برلين مرارا هذه المطالب، قائلة إن بولندا تنازلت رسميا عن هذه المطالب في اتفاق عام 1953.
لكن المحافظين البولنديين يجادلون بأن بلادهم أجبرت على التوقيع على الوثيقة من قبل الاتحاد السوفييتي.