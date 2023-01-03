https://sputnikarabic.ae/20230103/ألمانيا-تستقبل-أول-ناقلة-غاز-طبيعي-مسال-من-الولايات-المتحدة-1071891682.html
ألمانيا تستقبل أول ناقلة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة
ألمانيا تستقبل أول ناقلة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة
وصلت أول شحنة اعتيادية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، في إطار جهد واسع النطاق لمساعدة البلاد على استبدال إمدادات... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T14:39+0000
2023-01-03T14:39+0000
2023-01-03T14:39+0000
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وصلت الناقلة "ماريا إنرجي" إلى ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال، حيث سيتم تحويل شحنتها من الصورة المسالة مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة افتتحها الشهر الماضي المستشار الألماني أولاف شولتس.المنشأة في فيلهلمسهافن هي واحدة من العديد من هذه المحطات التي يتم وضعها للمساعدة في تجنب نقص إمدادات الطاقة. كما أعادت ألمانيا مؤقتا تنشيط محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم وأطالت عمر آخر ثلاث محطات للطاقة النووية حتى منتصف أبريل/ نيسان.قال نشطاء حماية البيئة إنهم خططوا للاحتجاج على وصول "ماريا إنرجي"، بحجة أنه لا ينبغي لألمانيا أن تستورد الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الذي يتم الحصول عليه من خلال التكسير الهيدروليكي للصخور.ارتفعت الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أكثر من 90% في بداية العام، وساعدت درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في معظم أنحاء أوروبا الوسطى في انخفاض الطلب على التدفئة.
https://sputnikarabic.ae/20230102/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-مستويات-ما-قبل-العملية-العسكرية-1071860660.html
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أخبار ألمانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أخبار ألمانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
ألمانيا تستقبل أول ناقلة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة
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وصلت أول شحنة اعتيادية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، في إطار جهد واسع النطاق لمساعدة البلاد على استبدال إمدادات الطاقة التي تلقتها سابقا من روسيا.
وصلت الناقلة "ماريا إنرجي" إلى ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال، حيث سيتم تحويل شحنتها من الصورة المسالة مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة افتتحها الشهر الماضي المستشار الألماني أولاف شولتس.
المنشأة في فيلهلمسهافن هي واحدة من العديد من هذه المحطات التي يتم وضعها للمساعدة في تجنب نقص إمدادات الطاقة
. كما أعادت ألمانيا مؤقتا تنشيط محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم وأطالت عمر آخر ثلاث محطات للطاقة النووية حتى منتصف أبريل/ نيسان.
قال نشطاء حماية البيئة إنهم خططوا للاحتجاج على وصول "ماريا إنرجي"، بحجة أنه لا ينبغي لألمانيا أن تستورد الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الذي يتم الحصول عليه من خلال التكسير الهيدروليكي للصخور.
ارتفعت الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز
في ألمانيا إلى أكثر من 90% في بداية العام، وساعدت درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في معظم أنحاء أوروبا الوسطى في انخفاض الطلب على التدفئة.