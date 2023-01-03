https://sputnikarabic.ae/20230103/ألمانيا-تستقبل-أول-ناقلة-غاز-طبيعي-مسال-من-الولايات-المتحدة-1071891682.html

ألمانيا تستقبل أول ناقلة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة

ألمانيا تستقبل أول ناقلة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة

وصلت أول شحنة اعتيادية من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، في إطار جهد واسع النطاق لمساعدة البلاد على استبدال إمدادات... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T14:39+0000

2023-01-03T14:39+0000

2023-01-03T14:39+0000

أخبار ألمانيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101846/06/1018460628_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_10623b3510bbd47ecf774984c013622b.jpg

وصلت الناقلة "ماريا إنرجي" إلى ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال، حيث سيتم تحويل شحنتها من الصورة المسالة مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة افتتحها الشهر الماضي المستشار الألماني أولاف شولتس.المنشأة في فيلهلمسهافن هي واحدة من العديد من هذه المحطات التي يتم وضعها للمساعدة في تجنب نقص إمدادات الطاقة. كما أعادت ألمانيا مؤقتا تنشيط محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالنفط والفحم وأطالت عمر آخر ثلاث محطات للطاقة النووية حتى منتصف أبريل/ نيسان.قال نشطاء حماية البيئة إنهم خططوا للاحتجاج على وصول "ماريا إنرجي"، بحجة أنه لا ينبغي لألمانيا أن تستورد الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الذي يتم الحصول عليه من خلال التكسير الهيدروليكي للصخور.ارتفعت الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أكثر من 90% في بداية العام، وساعدت درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في معظم أنحاء أوروبا الوسطى في انخفاض الطلب على التدفئة.

https://sputnikarabic.ae/20230102/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-مستويات-ما-قبل-العملية-العسكرية-1071860660.html

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد