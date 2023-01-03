https://sputnikarabic.ae/20230103/أمريكا-سبب-اشتراط-اختبار-كوفيد-للمسافرين-القادمين-من-الصين-هو-افتقار-بكين-للشفافية--1071908720.html

أمريكا: سبب اشتراط اختبار كوفيد للمسافرين القادمين من الصين هو افتقار بكين للشفافية

أمريكا: سبب اشتراط اختبار كوفيد للمسافرين القادمين من الصين هو افتقار بكين للشفافية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن سبب اشتراطها إجراء اختبارات كوفيد بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين، هو افتقار بكين للشفافية بشأن زيادة الإصابات... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T21:34+0000

2023-01-03T21:34+0000

2023-01-03T21:34+0000

الصين

فيروس كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية

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نددت الصين في وقت سابق اليوم الثلاثاء بالقيود التي تبنتها بعض الدول بشأن المسافرين القادمين من الصين ووصفتها بأنها "غير مقبولة".وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عندما سأله الصحفيون عن موقف الصين، قال: "هذا نهج يستند فقط وحصريا على العلم"، بحسب "فرانس برس".وأضاف برايس أن الإجراءات نابعة من "مخاوف بالغة على الصحة العامة"، موضحا أن سبب هذا الشرط هو "زيادة الإصابات بكوفيد 19 في الصين ونقص بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي الكافية والشفافة التي يتم الإبلاغ عنها من جمهورية الصين الشعبية".وأكد برايس مجددا أن الولايات المتحدة مستعدة لمشاركة لقاحات كورونا مع الصين، التي روجت بشكل مكثف في الخارج لقاحاتها الخاصة التي يقول خبراء الصحة الدوليون إنها أقل فاعلية.وفي وقت سابق اليوم ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن استجابة الوباء الصادر من تلك الدول "تفتقر إلى الكفاءة العلمية"، وفقا لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.وقالت: "نحن نعارض بشدة ممارسة التلاعب بإجراءات الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها لتحقيق أهداف سياسية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".وأعلنت فرنسا، مساء يوم الجمعة الماضي، أنها ستطلب اختبارات "كورونا" سلبية من المسافرين القادمين من الصين، لتلحق بذلك بدول أخرى.وأصبحت إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، أول دولة أوروبية تعلن أن مسحات إلزامية من المستضدات ستكون مطلوبة لجميع المسافرين القادمين من الصين.ولاحقا أعلنت الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإسبانيا وإسرائيل قرارات مماثلة.

https://sputnikarabic.ae/20230103/الخارجية-الصينية-لم-تكشف-عن-موعد-الزيارة-المحتملة-للرئيس-شي-جين-بينغ-إلى-روسيا-1071875931.html

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