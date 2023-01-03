https://sputnikarabic.ae/20230103/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قدم-لقاحات-مجانية-إلى-الصين-والأخيرة-رفضتها-1071889050.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي قدم لقاحات مجانية إلى الصين والأخيرة رفضتها
إعلام: الاتحاد الأوروبي قدم لقاحات مجانية إلى الصين والأخيرة رفضتها
أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي قدم لقاحات كورونا مجانية إلى الصين لمساعدتها في احتواء تفشي المرض، ولكن الحكومة الصينية رفضت العرض على الفور. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T13:48+0000
2023-01-03T13:48+0000
2023-01-03T13:48+0000
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن العرض قدم في الأيام الأخيرة قبل اجتماع مسؤولي وزارة الصحة في الاتحاد الأوروبي.تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس لترتيب استجابة أوروبية لاحتمال حدوث موجة من العدوى بعد أن تخلت بكين عن سياسة "صفر كوفيد".قال المتحدث باسم المفوضية: "لقد تواصلت المفوضة كيرياكيدس مع نظرائها الصينيين لتقديم التضامن والدعم ، وهذا يشمل الخبرة في مجال الصحة العامة وكذلك من خلال تبرعات لقاحات الاتحاد الأوروبي المتغيرة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن "وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في الصين على المسار المتوقع وتحت السيطرة".وفيما اعتمدت الصين على لقاحات Sinovac و Sinopharm المنتجة محليًا ولم تنشر بعد اللقاحات الغربية باستخدام تقنية mRNA على نطاق واسع، قالت منظمة الصحة العالمية في 21 ديسمبر/ كانون الأول، الماضي إن تغطية التطعيم الحالية في الصين غير كافية.وقال الدكتور مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية ، في مؤتمر صحفي إن الجرعتين توفران حماية بنسبة 50% فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن 40 في المائة فقط ممن تزيد أعمارهم عن 80 عامًا تناولوا ثلاث جرعات، وعلى النقيض من ذلك، في الاتحاد الأوروبي، تم تطعيم 83% من السكان البالغين بشكل كامل وتم تسليم أكثر من 1.7 مليار جرعة، وتم إبرام العقود مع ثمانية من مطوري اللقاحات، لتوفير ما يصل إلى 4.2 مليار جرعة.ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها مخزون فائض بسبب الطلبيات الكبيرة من اللقاحات بموجب عقود طويلة الأجل مع الشركات المصنعة. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن هذه يمكن شحنها إلى الصين.طالع أيضا: في ظل ارتفاع الاصابات... الصين تنتج الإمدادات الطبية لمكافحة كورونا بكامل طاقتها
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https://sputnikarabic.ae/20230103/بكين-سنتخذ-إجراءات-مناسبة-بشأن-الدول-التي-فرضت-قيود-كورونا-على-القادمين-من-الصين-1071876090.html
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الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: الاتحاد الأوروبي قدم لقاحات مجانية إلى الصين والأخيرة رفضتها
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أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي قدم لقاحات كورونا مجانية إلى الصين لمساعدتها في احتواء تفشي المرض، ولكن الحكومة الصينية رفضت العرض على الفور.
ووفقا لصحيفة
"فايننشال تايمز" البريطانية، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن العرض قدم في الأيام الأخيرة قبل اجتماع مسؤولي وزارة الصحة في الاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه المبادرة
في إطار جهود مفوضة الصحة ستيلا كيرياكيدس لترتيب استجابة أوروبية لاحتمال حدوث موجة من العدوى بعد أن تخلت بكين عن سياسة "صفر كوفيد".
قال المتحدث باسم المفوضية: "لقد تواصلت المفوضة كيرياكيدس مع نظرائها الصينيين لتقديم التضامن والدعم ، وهذا يشمل الخبرة في مجال الصحة العامة وكذلك من خلال تبرعات لقاحات الاتحاد الأوروبي المتغيرة".
وقالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن البلاد لا تحتاج إلى لقاحات أوروبية، مستشهدة بـ "تعزيز الفعالية السريرية" لعمليات التطعيم المحلية "الوفيرة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن "وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في الصين على المسار المتوقع وتحت السيطرة".
وفيما اعتمدت
الصين على لقاحات Sinovac و Sinopharm المنتجة محليًا ولم تنشر بعد اللقاحات الغربية باستخدام تقنية mRNA على نطاق واسع، قالت منظمة الصحة العالمية في 21 ديسمبر/ كانون الأول، الماضي إن تغطية التطعيم الحالية في الصين غير كافية.
وقال الدكتور مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية ، في مؤتمر صحفي إن الجرعتين توفران حماية بنسبة 50% فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.
وقال: "هذه ليست مجرد حماية كافية لعدد كبير من السكان مثل عدد سكان الصين. في مثل هذا العدد الكبير من السكان ، مع وجود الكثير من الأشخاص في بيئة معرضة للخطر ، مع هذه التغطية ، يتعين علينا حقًا التركيز على التطعيم ".
ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن 40 في المائة فقط ممن تزيد أعمارهم عن 80 عامًا تناولوا ثلاث جرعات، وعلى النقيض من ذلك، في الاتحاد الأوروبي، تم تطعيم 83% من السكان البالغين بشكل كامل وتم تسليم أكثر من 1.7 مليار جرعة، وتم إبرام العقود مع ثمانية من مطوري اللقاحات، لتوفير ما يصل إلى 4.2 مليار جرعة.
ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها مخزون فائض بسبب الطلبيات الكبيرة من اللقاحات بموجب عقود طويلة الأجل مع الشركات المصنعة. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن هذه يمكن شحنها إلى الصين.