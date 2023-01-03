https://sputnikarabic.ae/20230103/إعلام-بلينكن-يطلب-من-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نقل-رسالة-إلى-لافروف-1071893092.html

إعلام: بلينكن يطلب من وزير الخارجية الإسرائيلي نقل رسالة إلى لافروف

إعلام: بلينكن يطلب من وزير الخارجية الإسرائيلي نقل رسالة إلى لافروف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين طلب من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، نقل رسالة إلى نظيره الروسي سيرغي... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T15:02+0000

2023-01-03T15:02+0000

2023-01-03T15:02+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسي إسرائيلي أن "بلينكن طلب أمس من كوهين نقل رسالة إلى لافروف، لكنه لم يذكر عن ماذا تتحدث".وبحسب الصحيفة، أرادت كييف من كوهين الاتصال أولاً بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا، ولذلك "هناك احتمال أن يرفض كوليبا التحدث مع كوهين في المستقبل المنظور".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء عن محادثة هاتفية بين لافروف وكوهين.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، إن بلينكن وكوهين ناقشا عبر الهاتف العلاقات الثنائية والتهديد الذي تشكله إيران والتكامل الإقليمي لإسرائيل.وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بقيادة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، اليمين في 29 كانون الأول/ ديسمبر.وتستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي السادسة برئاسة نتنياهو، إلى أغلبية نيابية من 64 عضوًا، من حزب "الليكود"، وأحزاب أقصى اليمين من "الصهيونية الدينية"، وأحزاب المتشددين اليهود.وكان الائتلاف قدم إلى الكنيست، الأسبوع الماضي وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة.ومن أبرز بنود الوثيقة، ما وصف بأحقية اليهود في كامل أرض إسرائيل، وتعزيز الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل؛ إلى جانب تشديد السيطرة على القدس، ومواصلة محاربة مشروع إيران النووي.

https://sputnikarabic.ae/20230102/إيلي-كوهين-يبحث-في-أول-اتصال-مع-بلينكن-توسيع-اتفاقيات-التطبيع-ومنع-إيران-من-الحصول-على-النووي-1071859274.html

https://sputnikarabic.ae/20230102/-إعلام-حكومة-نتنياهو-تلمح-إلى-اتخاذ-إسرائيل-موقفا-أكثر-تأييدا-لروسيا-في-الأزمة-الأوكرانية-1071862127.html

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