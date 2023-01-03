https://sputnikarabic.ae/20230103/إيران-تعلق-على-اقتحام-وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-للمسجد-الأقصى-1071894700.html

إيران تعلق على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

إيران تعلق على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

أدانت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، محذرة من "الأعمال الاستفزازية" للحكومة... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان "ندين بشدة هتك حرمة المسجد الأقصى من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي".وتابع "نشيد بمقاومة الشعب الفلسطيني، ونحذر من المغامرات والأعمال الاستفزازية للحكومة الجديدة للكيان الصهيوني المغتصب". حسب وصفه.كما ناشد كنعاني المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة "إلى القيام بواجبها القانوني في هذا الصدد، ومنع العدوان والأعمال الوحشية من قبل الكيان الصهيوني المعتدي والعنصري ضد الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.

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