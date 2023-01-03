https://sputnikarabic.ae/20230103/إيران-تلوح-بقدرة-طائراتها-المسيرة-على-تهديد-ممرات-بحرية-استراتيجية-في-العالم-1071900378.html
إيران تلوح بقدرة طائراتها المسيرة على تهديد "ممرات بحرية استراتيجية" في العالم
إيران تلوح بقدرة طائراتها المسيرة على تهديد "ممرات بحرية استراتيجية" في العالم
قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم، إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T16:57+0000
2023-01-03T16:57+0000
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وأضاف سلامي، في كلمة له أمس الاثنين، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.وخلال السنوات الماضية، تعرضت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج لهجمات استخدمت فيها طائرات مسيرة وألغام بحرية، كما تم استهداف سفينة إيرانية على الأقل بلغم لاصق في البحر الأحمر.وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشأن تلك الهجمات.وأمس، واصلت مناورات ذوالفقار 1401 بمشاركة الوحدات المختلفة التابعة للجيش الإيراني على سواحل مكران، مرحلتها العملانية الأولى؛ حيث حلّقت الطائرات المسيرة من طراز آرش وباور وأبابيل 5، من متن "مدمرة سهند" الإيرانية، وقامت بتدمير أهدافها على الساحل بنجاح.وأجرى الجيش الإيراني مؤخَّراً عدّة مناورات، من بينها مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين في حزيران/ يونيو الماضي، ومناورات "درع السماء 1400" في أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230101/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-الجديد-يتعهد-بمنع-إيران-من-حيازة-السلاح-النووي-1071823829.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم
إيران تلوح بقدرة طائراتها المسيرة على تهديد "ممرات بحرية استراتيجية" في العالم
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم، إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء.
وأضاف سلامي، في كلمة له أمس الاثنين، أن طهران تمتلك مسيّرات قادرة على التأثير
على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وخلال السنوات الماضية، تعرضت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج لهجمات استخدمت فيها طائرات مسيرة وألغام بحرية، كما تم استهداف سفينة إيرانية على الأقل بلغم لاصق في البحر الأحمر.
وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشأن تلك الهجمات.
وأمس، واصلت مناورات ذوالفقار 1401 بمشاركة الوحدات المختلفة التابعة للجيش الإيراني على سواحل مكران، مرحلتها العملانية الأولى؛ حيث حلّقت الطائرات المسيرة من طراز آرش وباور وأبابيل 5، من متن "مدمرة سهند" الإيرانية، وقامت بتدمير أهدافها على الساحل بنجاح.
وأجرى الجيش الإيراني مؤخَّراً عدّة مناورات، من بينها مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين في حزيران/ يونيو الماضي، ومناورات "درع السماء 1400" في أيار/ مايو الماضي، إضافة إلى مناورات "اقتدار 99" للقوات البرية الإيرانية.