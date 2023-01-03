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https://sputnikarabic.ae/20230103/الأمن-التركي-يعلن-اعتقال-إرهابي-من-داعش-خطط-لهجوم-في-إسطنبول-1071879358.html
الأمن التركي يعلن اعتقال إرهابي من "داعش" خطط لهجوم في إسطنبول
الأمن التركي يعلن اعتقال إرهابي من "داعش" خطط لهجوم في إسطنبول
أعلن الأمن التركي، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي من تنظيم "داعش"، كان يخطط لتنفيذ هجوم في منطقة حيوية مكتظة بالسياح في قلب مدينة إسطنبول. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:46+0000
2023-01-03T10:46+0000
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وتمكنت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول في إطار عملية أطلقتها ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا والعديد من الدول) من مداهمة منزل الإرهابي ويدعى "م. أ" واعتقاله، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وكانت مكافحة الإرهاب قد تمكنت من تحديد هوية الإرهابي بعدما "قام بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن الترويج للتنظيم والتهديد بتنفيذ عمليات في المناطق الحيوية المكتظة بالسياح والمواطنين".وعقب اعتقاله، صادر الأمن التركي من منزل الإرهابي "أجهزة رقمية وعددا من رايات التنظيم وأدوات تستخدم في صناعتها مثل الأقمشة والأصبغة، فضلا عن أدوات حادة كان يخطط لاستخدامها خلال تنفيذ عملية إرهابية".وبعد فحص المواد الرقمية المضبوطة بحوزته، عثرت الفرق على مقطع فيديو يظهر فيه "م . أ" وهو يتلقى من إرهابي آخر رسالة المبايعة للتنظيم الإرهابي، إضافة إلى معلومات تشير إلى أنه يخطط لتنفيذ عملية في إحدى المناطق الحيوية بإسطنبول.وكان شارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط إسطنبول قد شهد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفجيرا إرهابيا أودى بحياة 6 أشخاص، وإصابة 80 آخرين، ووجهت الحكومة التركية أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا)، الذي نفى ضلوعه في الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20221114/الأمن-التركي-يعلن-أن-الهجوم-الإرهابي-في-إسطنبول-نفذته-مواطنة-سورية-1070137957.html
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أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم

الأمن التركي يعلن اعتقال إرهابي من "داعش" خطط لهجوم في إسطنبول

10:46 GMT 03.01.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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أعلن الأمن التركي، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي من تنظيم "داعش"، كان يخطط لتنفيذ هجوم في منطقة حيوية مكتظة بالسياح في قلب مدينة إسطنبول.
وتمكنت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول في إطار عملية أطلقتها ضد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا والعديد من الدول) من مداهمة منزل الإرهابي ويدعى "م. أ" واعتقاله، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.
وكانت مكافحة الإرهاب قد تمكنت من تحديد هوية الإرهابي بعدما "قام بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن الترويج للتنظيم والتهديد بتنفيذ عمليات في المناطق الحيوية المكتظة بالسياح والمواطنين".
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وعقب اعتقاله، صادر الأمن التركي من منزل الإرهابي "أجهزة رقمية وعددا من رايات التنظيم وأدوات تستخدم في صناعتها مثل الأقمشة والأصبغة، فضلا عن أدوات حادة كان يخطط لاستخدامها خلال تنفيذ عملية إرهابية".
وبعد فحص المواد الرقمية المضبوطة بحوزته، عثرت الفرق على مقطع فيديو يظهر فيه "م . أ" وهو يتلقى من إرهابي آخر رسالة المبايعة للتنظيم الإرهابي، إضافة إلى معلومات تشير إلى أنه يخطط لتنفيذ عملية في إحدى المناطق الحيوية بإسطنبول.
وكان شارع الاستقلال في منطقة تقسيم وسط إسطنبول قد شهد في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفجيرا إرهابيا أودى بحياة 6 أشخاص، وإصابة 80 آخرين، ووجهت الحكومة التركية أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا)، الذي نفى ضلوعه في الهجوم.
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