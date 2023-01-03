https://sputnikarabic.ae/20230103/الإمارات-تدين-اقتحام-المسجد-الأقصى-وتشدد-على-ضرورة-وضع-حد-للممارسات-غير-الشرعية-1071883121.html

الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى وتشدد على ضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية

الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى وتشدد على ضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية

دانت الإمارات بشدة اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، مشددة على ضرورة وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T12:28+0000

2023-01-03T12:28+0000

2023-01-03T12:28+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان اليوم الثلاثاء، "موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وعلى احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية "إلى خفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".كما شددت على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.

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