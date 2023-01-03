https://sputnikarabic.ae/20230103/البيت-الأبيض-أي-تغيير-للوضع-في-الأماكن-المقدسة-بالقدس-غير-مقبول-1071907407.html
البيت الأبيض: أي تغيير للوضع في الأماكن المقدسة بالقدس "غير مقبول"
البيت الأبيض: أي تغيير للوضع في الأماكن المقدسة بالقدس "غير مقبول"
أكد البيت الأبيض أن أي تغيير في الوضع الراهن بالأماكن المقدسة في القدس "غير مقبول"، وذلك في أعقاب اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T20:30+0000
2023-01-03T20:30+0000
2023-01-03T20:33+0000
البيت الأبيض
القدس
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".وقالت كارين إن: "الولايات المتحدة تقف بثبات... للحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمواقع المقدسة في القدس".وأضافت المسؤولة الأمريكية أن "أي إجراء أحادي الجانب يضر بالوضع الحالي، غير مقبول".وفي الإطار ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية".وحذر من أن الخطوة التي اتخذها إيتمار بن غفير، والتي أدينت في الشرق الأوسط وما وراءه "قد تؤدي لتفاقم التوترات وإثارة العنف".وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230103/محافظ-القدس-لـسبوتنيك-تداعيات-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-ستنعكس-على-المنطقة-برمتها-1071890764.html
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البيت الأبيض, القدس, أخبار إسرائيل اليوم
البيت الأبيض, القدس, أخبار إسرائيل اليوم
البيت الأبيض: أي تغيير للوضع في الأماكن المقدسة بالقدس "غير مقبول"
20:30 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 20:33 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض أن أي تغيير في الوضع الراهن بالأماكن المقدسة في القدس "غير مقبول"، وذلك في أعقاب اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، للمسجد الأقصى.
جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".
وقالت كارين إن: "الولايات المتحدة تقف بثبات... للحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمواقع المقدسة
في القدس".
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن "أي إجراء أحادي الجانب يضر بالوضع الحالي، غير مقبول".
وفي الإطار ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية".
وحذر من أن الخطوة التي اتخذها إيتمار بن غفير، والتي أدينت في الشرق الأوسط وما وراءه "قد تؤدي لتفاقم التوترات وإثارة العنف".
وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى
، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.