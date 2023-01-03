https://sputnikarabic.ae/20230103/الجزائر-تعلن-بداية-إنتاج-الأنسولين-في-البلاد-الأسبوع-المقبل-1071884923.html
الجزائر تعلن بداية إنتاج الأنسولين في البلاد الأسبوع المقبل
الجزائر تعلن بداية إنتاج الأنسولين في البلاد الأسبوع المقبل
قال وزير الصناعة الصيدلانية، في الجزائر، علي عون، إن الإنتاج الحقيقي للأنسولين سيدخل حيز التنفيذ في البلاد الأسبوع المقبل. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T12:48+0000
2023-01-03T12:48+0000
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وأوضح الوزير، خلال زيارة تفقدية لبعض المؤسسات الصيدلانية بمدينة سيدي عبد الله، "أنه يتم العمل حاليا على أن يغطي إنتاج الأنسولين في الجزائر 50% من الاحتياجات"، بحسب ما نقله موقع "النهار" الجزائري.ووفقا لبيان عن وزارة الصناعة الصيدلانية وجه الوزير "مسؤولي مؤسسة سانوفي للأدوية برفع قدراتهم الإنتاجية ودمج الأدوية ذات القيمة المضافة لتحل محل الاستيراد".وذكّر الوزير مدراء المؤسسة "بمسؤوليتهم فيما يتعلق بتوفير المواد المنتجة أو المستوردة من قبل مؤسستهم، من خلال المراقبة الصارمة للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة".ولفت موقع صحيفة الشروق إلى أن منصة توزيع سانوفي تعد الرابعة على المستوى الوطني، إذ توزع وتسوق ما يزيد عن 88 مليون وحدة بيع، 87%منها منتجة محليًا.والشهر الماضي، كشف وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، أن أدوية السرطان والأنسولين في بلاده "تشهد ندرة حادة"، وقال: "الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون يورو"، لافتا إلى أن 40% من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024".
https://sputnikarabic.ae/20221206/وزير-الصناعة-الصيدلانية-الجزائري-يتحدث-عن-ندرة-أدوية-السرطان-والأنسولين-في-بلاده-1070920113.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر, الصحة
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الجزائر, الصحة
الجزائر تعلن بداية إنتاج الأنسولين في البلاد الأسبوع المقبل
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قال وزير الصناعة الصيدلانية، في الجزائر، علي عون، إن الإنتاج الحقيقي للأنسولين سيدخل حيز التنفيذ في البلاد الأسبوع المقبل.
وأوضح الوزير، خلال زيارة تفقدية لبعض المؤسسات الصيدلانية بمدينة سيدي عبد الله، "أنه يتم العمل حاليا على أن يغطي إنتاج الأنسولين في الجزائر 50% من الاحتياجات"، بحسب ما نقله موقع "النهار
" الجزائري.
ووفقا لبيان عن وزارة الصناعة الصيدلانية وجه الوزير "مسؤولي مؤسسة سانوفي للأدوية برفع قدراتهم الإنتاجية ودمج الأدوية ذات القيمة المضافة لتحل محل الاستيراد".
وذكّر الوزير مدراء المؤسسة "بمسؤوليتهم فيما يتعلق بتوفير المواد المنتجة أو المستوردة من قبل مؤسستهم، من خلال المراقبة الصارمة للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة".
ولفت موقع صحيفة الشروق
إلى أن منصة توزيع سانوفي تعد الرابعة على المستوى الوطني، إذ توزع وتسوق ما يزيد عن 88 مليون وحدة بيع، 87%منها منتجة محليًا.
والشهر الماضي، كشف وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، أن أدوية السرطان والأنسولين في بلاده "تشهد ندرة حادة"، وقال: "الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون يورو"، لافتا إلى أن 40% من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024".