https://sputnikarabic.ae/20230103/الجيش-الروسي-يدمر-4-قاذفات-هيمارس-الأمريكية-في-دروزكوفكا-1071909695.html

الجيش الروسي يدمر 4 قاذفات "هيمارس" الأمريكية في دروزكوفكا

الجيش الروسي يدمر 4 قاذفات "هيمارس" الأمريكية في دروزكوفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات هيمارس نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T22:46+0000

2023-01-03T22:46+0000

2023-01-03T23:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وزارة الدفاع الروسية

أخبار جمهورية دونيتسك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جنديًا أوكرانيًا في محطة سكة حديد دروزكوفكا.وأشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى تدمير أكثر من 800 صاروخ لمنصات هيمارس في دروزكوفكا.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس في ماكيفكا إلى 89 جنديا.وأضافت وزراة الدفاع الروسية في بيان، أنه من بين القتلى نتيجة الضربة الأوكرانية على ماكيفكا نائب قائد الفوج المقدم باكورين.وأكدت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر قاذفة "هيمارس"، والتي استخدكتها القوات الأوكرانية لضرب الجنود في ماكيفكا.وكشفت الدفاع الروسية أن السبب الرئيسي للمأساة في ماكيفكا، هو الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل لأفراد رغم حظر ذلك.ونوهت بأن هذا العامل سمح للعدو بتحديد إحداثيات مواقع العسكريين وتوجيه الضربة الصاروخية".وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه عقب نتائج التحقيفات في مأساة ماكيفكا، ستتم محاسبة المسؤولين المذنبين.

https://sputnikarabic.ae/20230103/الدفاع-الروسية-عدد-القتلى-من-الجنود-الروس-في-ماكيفكا-يرتفع-إلى-89-1071909356.html

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزارة الدفاع الروسية, أخبار جمهورية دونيتسك