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https://sputnikarabic.ae/20230103/الجيش-الروسي-يشارك-في-9-مناورات-دولية-خلال-2023--1071887973.html
الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023
الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023
يشارك الجيش الروسي في 9 مناورات عسكرية دولية خلال عام 2023، تشمل 8 تدريبات في ميادين التدريب العسكري التابعة للمناطق العسكرية في الداخل وتمرين آخر خارج البلاد. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك حسبما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، مشيرة إلى أن تلك المناورات جزء من التعاون العسكري الدولي.وأوضحت الوزارة في بيانها أن المناورات تجري بمشاركة وحدات من القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووحدات من الجيوش الوطنية لدول أخرى.
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العالم, انفوجرافيك, инфографика

الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023

13:33 GMT 03.01.2023
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يشارك الجيش الروسي في 9 مناورات عسكرية دولية خلال عام 2023، تشمل 8 تدريبات في ميادين التدريب العسكري التابعة للمناطق العسكرية في الداخل وتمرين آخر خارج البلاد.
جاء ذلك حسبما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، مشيرة إلى أن تلك المناورات جزء من التعاون العسكري الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المناورات تجري بمشاركة وحدات من القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووحدات من الجيوش الوطنية لدول أخرى.
الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023 - سبوتنيك عربي
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