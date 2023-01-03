https://sputnikarabic.ae/20230103/الجيش-الروسي-يشارك-في-9-مناورات-دولية-خلال-2023--1071887973.html
الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023
الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023
يشارك الجيش الروسي في 9 مناورات عسكرية دولية خلال عام 2023، تشمل 8 تدريبات في ميادين التدريب العسكري التابعة للمناطق العسكرية في الداخل وتمرين آخر خارج البلاد. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T13:33+0000
2023-01-03T13:33+0000
2023-01-03T13:33+0000
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جاء ذلك حسبما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، مشيرة إلى أن تلك المناورات جزء من التعاون العسكري الدولي.وأوضحت الوزارة في بيانها أن المناورات تجري بمشاركة وحدات من القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووحدات من الجيوش الوطنية لدول أخرى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, انفوجرافيك, инфографика
العالم, انفوجرافيك, инфографика
الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023
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يشارك الجيش الروسي في 9 مناورات عسكرية دولية خلال عام 2023، تشمل 8 تدريبات في ميادين التدريب العسكري التابعة للمناطق العسكرية في الداخل وتمرين آخر خارج البلاد.
جاء ذلك حسبما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، مشيرة إلى أن تلك المناورات جزء من التعاون العسكري الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن المناورات تجري بمشاركة وحدات من القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ووحدات من الجيوش الوطنية لدول أخرى.