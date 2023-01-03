https://sputnikarabic.ae/20230103/الخارجية-الصينية-لم-تكشف-عن-موعد-الزيارة-المحتملة-للرئيس-شي-جين-بينغ-إلى-روسيا-1071875931.html
الخارجية الصينية لم تكشف عن موعد الزيارة المحتملة للرئيس شي جين بينغ إلى روسيا
الخارجية الصينية لم تكشف عن موعد الزيارة المحتملة للرئيس شي جين بينغ إلى روسيا
لم تجب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، على سؤال حول مواعيد الزيارة المحتملة للرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا؛ مشيرة إلى أنه في عام 2023... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T09:07+0000
2023-01-03T09:07+0000
2023-01-03T09:07+0000
العالم
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بكين - سبوتنيك. وقالت ماو نينغ، في إحاطة، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال من مراسل وكالة "سبوتنيك"، حول المواعيد المحتملة لزيارة شي جين بينغ، إلى روسيا: "حافظ الرئيس، شي جين بينغ، دائما على تعاون وثيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العلاقات الصينية الروسية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، مما يضمن الاتجاه الاستراتيجي لشراكة التعاون الاستراتيجي بين البلدين".في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الفائت، وخلال محادثة مع الرئيس الصيني، دعا بوتين، شي جين بينغ، لزيارة موسكو في عام 2023. وقال خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدي شك في أننا سنجد فرصة لمقابلتك شخصياً. نحن في انتظارك، عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، نحن في انتظارك الربيع المقبل بزيارة دولة إلى موسكو".وأكد بوتين، أن هذا سيظهر للعالم قوة العلاقات الروسية الصينية بشأن القضايا الرئيسية وسيصبح الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام في العلاقات الثنائية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الصينية لم تكشف عن موعد الزيارة المحتملة للرئيس شي جين بينغ إلى روسيا
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لم تجب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، على سؤال حول مواعيد الزيارة المحتملة للرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى روسيا؛ مشيرة إلى أنه في عام 2023 سيقوم قادة البلدين "بتعزيز التعاون".
بكين - سبوتنيك. وقالت ماو نينغ، في إحاطة، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال من مراسل وكالة "سبوتنيك"، حول المواعيد المحتملة لزيارة شي جين بينغ، إلى روسيا: "حافظ الرئيس، شي جين بينغ، دائما على تعاون وثيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بشأن العلاقات الصينية الروسية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، مما يضمن الاتجاه الاستراتيجي لشراكة التعاون الاستراتيجي بين البلدين".
في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الفائت، وخلال محادثة مع الرئيس الصيني، دعا بوتين، شي جين بينغ، لزيارة موسكو في عام 2023. وقال خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدي شك في أننا سنجد فرصة لمقابلتك شخصياً. نحن في انتظارك، عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، نحن في انتظارك الربيع المقبل بزيارة دولة إلى موسكو".
وأكد بوتين، أن هذا سيظهر للعالم قوة العلاقات الروسية الصينية
بشأن القضايا الرئيسية وسيصبح الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام في العلاقات الثنائية.