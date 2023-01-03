https://sputnikarabic.ae/20230103/الخلايا-التناسلية-الاصطناعية-والخصوبة-وإنقاذ-وحيد-القرن-السومطري-وجديد-الثقب-الأسود-1071888229.html
الخلايا التناسلية الاصطناعية والخصوبة وإنقاذ وحيد القرن السومطري وجديد الثقب الأسود
الخلايا التناسلية الاصطناعية والخصوبة وإنقاذ وحيد القرن السومطري وجديد الثقب الأسود
الأشعة السينية المستقطبة تكشف عن تفاصيل جديدة مذهلة حول المادة الملتهبة التي تحيط بالثقب الأسود. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T13:39+0000
2023-01-03T13:39+0000
2023-01-03T13:39+0000
راديو
مرايا العلوم
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الخلايا التناسلية الاصطناعية والخصوبة وإنقاذ وحيد القرن السومطري وجديد الثقب الأسود
الخلايا التناسلية الاصطناعية والخصوبة وإنقاذ وحيد القرن السومطري وجديد الثقب الأسود
في محاولة لإنقاذ أنواع وحيد القرن السومطري المهددة بالانقراض، نجح فريق علمي في زراعة خلايا جذعية وأدمغة صغيرة من خلايا جلد آخر ذكر وحيد قرن سومطرة في ماليزيا توفي في عام 2019. الهدف هو استخدام هذه الخلايا لإنشاء خلايا الحيوانات المنوية للجهود الإنجابية والحفظ ومزيد من تكثير أفراد هذا النوع..يقول العلماء إن النيازك بين النجمية التي تم تحديدها حتى الآن أقوى بكثير من النيازك الموجودة في نظامنا الشمسي أو ما يوصف بالنيازك المحلية، ما قد يعني أنها تشكلت في المستعرات العظمى أو السوبرنوفاس..- في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن مجموعة من العلماء كانت لهم بصماتهم الواضحة في مجالات العلوم والبيئة على مدار عام 2022 ومنهم من تميز في ميدان الفلك والرصد الفضائي وكذلك في الصحة العامة وأعراض كوفيد الممتد وأيضا مكتشف أول حالة لجدري القرود فضلا عن رواد في دائرة المناخ وزراعة الأعضاء.. معا نستكشف جهودهم في تلك الميادين بالتزامن مع استعراض لسيرهم الذاتية وخطوط التماس بينهما فيما وصلوا إليه من إنجازات علمية بارزة..
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سبوتنيك عربي
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مرايا العلوم, аудио
الخلايا التناسلية الاصطناعية والخصوبة وإنقاذ وحيد القرن السومطري وجديد الثقب الأسود
تابعنا عبر
الأشعة السينية المستقطبة تكشف عن تفاصيل جديدة مذهلة حول المادة الملتهبة التي تحيط بالثقب الأسود.
في محاولة لإنقاذ أنواع وحيد القرن السومطري المهددة بالانقراض، نجح فريق علمي في زراعة خلايا جذعية وأدمغة صغيرة من خلايا جلد آخر ذكر وحيد قرن سومطرة في ماليزيا توفي في عام 2019. الهدف هو استخدام هذه الخلايا لإنشاء خلايا الحيوانات المنوية للجهود الإنجابية والحفظ ومزيد من تكثير أفراد هذا النوع..
يقول العلماء إن النيازك بين النجمية التي تم تحديدها حتى الآن أقوى بكثير من النيازك الموجودة في نظامنا الشمسي أو ما يوصف بالنيازك المحلية، ما قد يعني أنها تشكلت في المستعرات العظمى أو السوبرنوفاس..
ستساعدنا الحيوانات المنوية والمشيمة والأجنة المزروعة في المختبر في قياس سبب عدم وصول بعض حالات الحمل إلى المدى الكامل، ولكن ليس واضحا ما إذا كانت هذه الإجراءات يمكن أن تكون آمنة يوما ما أو حتى أخلاقية عند البشر ..
- في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن مجموعة من العلماء كانت لهم بصماتهم الواضحة في مجالات العلوم والبيئة
على مدار عام 2022 ومنهم من تميز في ميدان الفلك والرصد الفضائي وكذلك في الصحة العامة وأعراض كوفيد الممتد وأيضا مكتشف أول حالة لجدري القرود فضلا عن رواد في دائرة المناخ وزراعة الأعضاء.. معا نستكشف جهودهم في تلك الميادين بالتزامن مع استعراض لسيرهم الذاتية وخطوط التماس بينهما فيما وصلوا إليه من إنجازات علمية بارزة..