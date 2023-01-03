https://sputnikarabic.ae/20230103/الدفاع-الجزائرية-تعلن-بث-اعترافات-متلفزة-لإرهابي-خطط-لتنفيذ-عمليات-إجرامية-1071886918.html
الدفاع الجزائرية تعلن بث اعترافات متلفزة لإرهابي خطط لتنفيذ عمليات إجرامية
الدفاع الجزائرية تعلن بث اعترافات متلفزة لإرهابي خطط لتنفيذ عمليات إجرامية
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بث اعترافات تلفزيونية للإرهابي مراغني حاج علي، المدعو "عقيل"، والتي يكشف فيها مخططات إرهابية سعى لتنفيذها في البلاد. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T13:09+0000
2023-01-03T13:09+0000
2023-01-03T13:10+0000
الجزائر
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وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، سيتم بث الاعترافات اليوم عبر قنوات التلفزيون العمومي.وأوضح البيان، بحسب موقع "النهار"، أن "الإرهابي عقيل سيدلي باعترافات حصرية حول التحاقه بالجماعات الإرهابية في الخارج. وتورطه عبر شبكات التواصل الاجتماعي في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الجزائر".ويقوم الجيش الجزائري، بشكل مستمر بحملات واسعة لاستهداف معاقل فلول جماعات إرهابية تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، وتسببت بمقتل وإصابة آلاف الجزائريين.وأعلنت الوزارة منتصف الشهر الماضي، القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف اثنين آخرين خلال عملية نوعية قرب الحدود الجنوبية.وقالت الوزارة، في بيان: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر كمين محكم في عملية نوعية قرب شريطنا الحدودي الجنوبي بالقطاع العمليات إن قزام بالناحية العسكرية السادسة اليوم السبت من القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين وتوقيفهما".
https://sputnikarabic.ae/20221217/الجيش-الجزائري-يعلن-القضاء-على-إرهابيين-اثنين-وتوقيف-آخرين-قرب-الحدود-الجنوبية-1071305583.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الدفاع الجزائرية تعلن بث اعترافات متلفزة لإرهابي خطط لتنفيذ عمليات إجرامية
13:09 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 13:10 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بث اعترافات تلفزيونية للإرهابي مراغني حاج علي، المدعو "عقيل"، والتي يكشف فيها مخططات إرهابية سعى لتنفيذها في البلاد.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، سيتم بث الاعترافات اليوم عبر قنوات التلفزيون العمومي.
وأوضح البيان، بحسب موقع "النهار
"، أن "الإرهابي عقيل سيدلي باعترافات حصرية حول التحاقه بالجماعات الإرهابية في الخارج. وتورطه عبر شبكات التواصل الاجتماعي في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الجزائر".
ويقوم الجيش الجزائري، بشكل مستمر بحملات واسعة لاستهداف معاقل فلول جماعات إرهابية
تشكلت في تسعينيات القرن الماضي، وتسببت بمقتل وإصابة آلاف الجزائريين.
17 ديسمبر 2022, 17:16 GMT
وأعلنت الوزارة منتصف الشهر الماضي، القضاء على إرهابيين اثنين وتوقيف اثنين آخرين خلال عملية نوعية قرب الحدود الجنوبية.
وقالت الوزارة، في بيان: "في إطار مكافحة الإرهاب
وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر كمين محكم في عملية نوعية قرب شريطنا الحدودي الجنوبي بالقطاع العمليات إن قزام بالناحية العسكرية السادسة اليوم السبت من القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين وتوقيفهما".