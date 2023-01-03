https://sputnikarabic.ae/20230103/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-40-جنديا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1071881719.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد 400 جندي أوكراني وتدمير 4 راجمات "هيمارس"

الدفاع الروسية تعلن تحييد 400 جندي أوكراني وتدمير 4 راجمات "هيمارس"

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة قضت على أكثر من 40 من العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T11:45+0000

2023-01-03T11:45+0000

2023-01-03T12:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي نوفوسيلوفسكوي وتابايفكا في منطقة خاركوف".في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت المدفعية الروسية والراجمات الثقيلة أربع مفارز هجومية تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوسادوفوي وسيريبريانكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "وعلى محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للاشتباك الناري مع العدو في مناطق كراسنوي وبيتريفسكوي ونيفلسكوي وغورغيفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على ما يصل إلى 90 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة".وعلى محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة من خلال قصف مدفعي على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريتشيتوفكا و زولوتايا نيفا، ونوفودونيتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت القوات الروسية أربعة مستودعات لذخيرة المدفعية والآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولييبول وشيرفونوي في منطقة زابوروجيه.نتيجة الضربات الصاروخية والجوية على نقاط تركز المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير قاذفتين لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس أمريكية الصنع؛ وأربع قاذفات صواريخ تشيكية الصنع من طراز "أر إم 70 فامباير"؛ وأكثر من 800 صاروخ للراجمات؛ وست مركبات عسكرية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا.وفي مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم تدمير ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق سفيستونوفكا، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وترودوفوي وبيرديانسك في منطقة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض تسعة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.

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روسيا, رصد عسكري