https://sputnikarabic.ae/20230103/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-40-جنديا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1071881719.html
الدفاع الروسية تعلن تحييد 400 جندي أوكراني وتدمير 4 راجمات "هيمارس"
الدفاع الروسية تعلن تحييد 400 جندي أوكراني وتدمير 4 راجمات "هيمارس"
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة قضت على أكثر من 40 من العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T11:45+0000
2023-01-03T11:45+0000
2023-01-03T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي نوفوسيلوفسكوي وتابايفكا في منطقة خاركوف".في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت المدفعية الروسية والراجمات الثقيلة أربع مفارز هجومية تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوسادوفوي وسيريبريانكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "وعلى محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للاشتباك الناري مع العدو في مناطق كراسنوي وبيتريفسكوي ونيفلسكوي وغورغيفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على ما يصل إلى 90 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة".وعلى محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة من خلال قصف مدفعي على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريتشيتوفكا و زولوتايا نيفا، ونوفودونيتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت القوات الروسية أربعة مستودعات لذخيرة المدفعية والآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولييبول وشيرفونوي في منطقة زابوروجيه.نتيجة الضربات الصاروخية والجوية على نقاط تركز المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير قاذفتين لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس أمريكية الصنع؛ وأربع قاذفات صواريخ تشيكية الصنع من طراز "أر إم 70 فامباير"؛ وأكثر من 800 صاروخ للراجمات؛ وست مركبات عسكرية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا.وفي مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم تدمير ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق سفيستونوفكا، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وترودوفوي وبيرديانسك في منطقة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، تم اعتراض تسعة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230102/فولودين-يجب-أن-يكون-2023-عام-انتصار-روسيا-1071841686.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تحييد 400 جندي أوكراني وتدمير 4 راجمات "هيمارس"
11:45 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة قضت على أكثر من 40 من العسكريين الأوكرانيين على محور كوبيانسك.
وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدتي نوفوسيلوفسكوي وتابايفكا في منطقة خاركوف".
في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت المدفعية الروسية والراجمات الثقيلة أربع مفارز هجومية تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفوسادوفوي وسيريبريانكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 120 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث شاحنات "بيك أب" وسيارتين.
وأضاف البيان: "وعلى محور دونيتسك، واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، ونتيجة للاشتباك الناري مع العدو في مناطق كراسنوي وبيتريفسكوي ونيفلسكوي وغورغيفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم القضاء على ما يصل إلى 90 جنديًا أوكرانيًا وتدمير دبابتين وخمس مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات عسكرية خاصة".
وعلى محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة من خلال قصف مدفعي على وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريتشيتوفكا و زولوتايا نيفا، ونوفودونيتسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحييد أكثر من 130 مرتزقًا أجنبيًا بضربات عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية على نقاط انتشار مؤقت لوحدات "الفيلق الأجنبي" في مناطق ماسلياكوفكا ومدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية أربعة مستودعات لذخيرة المدفعية والآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غولييبول وشيرفونوي في منطقة زابوروجيه.
كما تم تدمير مستودع أسلحة وآليات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية تياغينكا في مقاطعة خيرسون.
نتيجة الضربات الصاروخية والجوية على نقاط تركز المعدات العسكرية في منطقة محطة سكة حديد دروجكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير قاذفتين لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس أمريكية الصنع؛ وأربع قاذفات صواريخ تشيكية الصنع من طراز "أر إم 70 فامباير"؛ وأكثر من 800 صاروخ للراجمات؛ وست مركبات عسكرية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا.
وفي مدينة كراماتورسك، تم نسف مواقع وتدمير راجمتي "هيمارس" أمريكيتي الصنع كانتا تقصفان مدن جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم تدمير ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777".
كما تم تدمير راجمتي صواريخ "غراد" ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30" في مقاطعة زابوروجيه.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق سفيستونوفكا، وتشيرفونوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكيريلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وترودوفوي وبيرديانسك في منطقة زابوروجيه.
بالإضافة إلى ذلك
، تم اعتراض تسعة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خيرسون.