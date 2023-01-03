https://sputnikarabic.ae/20230103/الدفاع-الروسية-عدد-القتلى-من-الجنود-الروس-في-ماكيفكا-يرتفع-إلى-89-1071909356.html
الدفاع الروسية: عدد القتلى من الجنود الروس في ماكييفكا يرتفع إلى 89
الدفاع الروسية: عدد القتلى من الجنود الروس في ماكييفكا يرتفع إلى 89
قالت وزارة الدفاع الروسية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن عدد القتلى من الجنود الروس في ماكييفكا ارتفع إلى 89 جنديا. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T22:12+0000
2023-01-03T22:12+0000
2023-01-03T22:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
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وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه من بين القتلى نتيجة الضربة الأوكرانية على ماكييفكا نائب قائد الفوج المقدم باكورين.وأكدت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر قاذفة "هيمارس"، والتي استخدمتها القوات الأوكرانية لضرب الجنود في ماكييفكا.وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه عقب نتائج التحقيقات في مأساة ماكييفكا، ستتم محاسبة المسؤولين المذنبين.ولفتت إلى أنه "يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل".كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين مقتل 63 عسكريا روسيا نتيجة سقوط أربعة صواريخ على نقطة التوزيع المؤقت للقوات الروسية في منطقة ماكييفكا.وقالت الوزارة في بيان، "قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين منها.وأضافت الوزارة "نتيجة إصابة نقطة انتشار مؤقتة بأربعة صواريخ برأس حربي شديد الانفجار، قتل 63 جنديا روسيا. وسيتم تقديم المساعدة والدعم اللازمين لأقارب وأصدقاء الجنود القتلى".
https://sputnikarabic.ae/20230102/الدفاع-الروسية-مقتل-63-عسكريا-روسيا-جراء-سقوط-أربعة-صواريخ-في-منطقة-ماكييفكا-1071852228.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: عدد القتلى من الجنود الروس في ماكييفكا يرتفع إلى 89
22:12 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 22:27 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، إن عدد القتلى من الجنود الروس في ماكييفكا ارتفع إلى 89 جنديا.
وأكدت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر قاذفة "هيمارس"، والتي استخدمتها القوات الأوكرانية لضرب الجنود في ماكييفكا.
وكشفت الدفاع الروسية أن السبب الرئيسي للمأساة في ماكييفكا، هو الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل الأفراد رغم حظر ذلك. منوهة بأن هذا العامل سمح للعدو بتحديد إحداثيات مواقع العسكريين وتوجيه الضربة الصاروخية".
وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه عقب نتائج التحقيقات في مأساة ماكييفكا، ستتم محاسبة المسؤولين المذنبين.
ولفتت إلى أنه "يجري اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث مأساوية مماثلة في المستقبل".
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين مقتل 63 عسكريا روسيا نتيجة سقوط أربعة صواريخ على نقطة التوزيع المؤقت للقوات الروسية في منطقة ماكييفكا.
وقالت الوزارة في بيان، "قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين منها.
وأضافت الوزارة "نتيجة إصابة نقطة انتشار مؤقتة بأربعة صواريخ برأس حربي شديد الانفجار، قتل 63 جنديا روسيا. وسيتم تقديم المساعدة والدعم اللازمين لأقارب وأصدقاء الجنود القتلى".