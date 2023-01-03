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https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئاسة-التركية-عقد-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-مرهون-بسير-المحادثات-بين-البلدين-1071905946.html
الرئاسة التركية: عقد لقاء بين أردوغان والأسد مرهون بسير المحادثات بين البلدين
الرئاسة التركية: عقد لقاء بين أردوغان والأسد مرهون بسير المحادثات بين البلدين
قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن موعد اللقاء المتوقع بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T19:27+0000
2023-01-03T19:27+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر قالن في حديث لقناة "إن تي في" التركية: "لم يتحدد بعد موعد اللقاء بين أردوغان والأسد، ومن السابق لأوانه الحديث عن موحد محدد، وانعقاد اللقاء سيجري حسب تطورات سير المحادثات بين الجانبين".في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن سوريا أعربت عن رغبتها في التعاون مع تركيا بشأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن.وقال تشاووش أوغلو في تعليقه على احتمال عقد اجتماع بين زعيمي تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد في المستقبل القريب، إن "تقييم ذلك على الأرجح بعد الاجتماع المزمع لوزراء الخارجية".في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا بالإضافة إلى قادة أجهزة الاستخبارات، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية. ذكرت وزارة الدفاع التركية أن المناقشات جرت في "أجواء بناءة".جاء ذلك، بعدما عرض الرئيس التركي، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الدفاع والخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/برلماني-تركي-الاجتماعات-مع-سوريا-ستستمر-في-2023-وقد-ندعو-إيران-للمشاورات-1071752753.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي

الرئاسة التركية: عقد لقاء بين أردوغان والأسد مرهون بسير المحادثات بين البلدين

19:27 GMT 03.01.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© Sputnik . POOL
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قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن موعد اللقاء المتوقع بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن انعقاده مرهون بسير المحادثات بين البلدين.
أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر قالن في حديث لقناة "إن تي في" التركية: "لم يتحدد بعد موعد اللقاء بين أردوغان والأسد، ومن السابق لأوانه الحديث عن موحد محدد، وانعقاد اللقاء سيجري حسب تطورات سير المحادثات بين الجانبين".
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن سوريا أعربت عن رغبتها في التعاون مع تركيا بشأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
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29 ديسمبر 2022, 21:48 GMT
وقال تشاووش أوغلو في تعليقه على احتمال عقد اجتماع بين زعيمي تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد في المستقبل القريب، إن "تقييم ذلك على الأرجح بعد الاجتماع المزمع لوزراء الخارجية".
وأضاف: "أولا، سيكون هناك اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات، ثم وزراء الخارجية، ثم القادة، لنلتقي أولا، وبعد ذلك سنكون ممتنين".
في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا بالإضافة إلى قادة أجهزة الاستخبارات، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية. ذكرت وزارة الدفاع التركية أن المناقشات جرت في "أجواء بناءة".
جاء ذلك، بعدما عرض الرئيس التركي، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الدفاع والخارجية.
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