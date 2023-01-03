https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئاسة-التركية-عقد-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-مرهون-بسير-المحادثات-بين-البلدين-1071905946.html

الرئاسة التركية: عقد لقاء بين أردوغان والأسد مرهون بسير المحادثات بين البلدين

الرئاسة التركية: عقد لقاء بين أردوغان والأسد مرهون بسير المحادثات بين البلدين

قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن موعد اللقاء المتوقع بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T19:27+0000

2023-01-03T19:27+0000

2023-01-03T19:27+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

رجب طيب أردوغان

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_bf434d0a80ee49ddb3ee18d9621092c5.jpg

أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر قالن في حديث لقناة "إن تي في" التركية: "لم يتحدد بعد موعد اللقاء بين أردوغان والأسد، ومن السابق لأوانه الحديث عن موحد محدد، وانعقاد اللقاء سيجري حسب تطورات سير المحادثات بين الجانبين".في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن سوريا أعربت عن رغبتها في التعاون مع تركيا بشأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن.وقال تشاووش أوغلو في تعليقه على احتمال عقد اجتماع بين زعيمي تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد في المستقبل القريب، إن "تقييم ذلك على الأرجح بعد الاجتماع المزمع لوزراء الخارجية".في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا بالإضافة إلى قادة أجهزة الاستخبارات، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية. ذكرت وزارة الدفاع التركية أن المناقشات جرت في "أجواء بناءة".جاء ذلك، بعدما عرض الرئيس التركي، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الدفاع والخارجية.

https://sputnikarabic.ae/20221229/برلماني-تركي-الاجتماعات-مع-سوريا-ستستمر-في-2023-وقد-ندعو-إيران-للمشاورات-1071752753.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, العالم العربي