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https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئيس-الإماراتي-يصدر-مرسوما-بتعيين-عيسى-المزروعي-رئيسا-لأركان-القوات-المسلحة-بدلا-من-حمد-الرميثي-1071874444.html
الرئيس الإماراتي يصدر مرسوما بتعيين عيسى المزروعي رئيسا لأركان القوات المسلحة
الرئيس الإماراتي يصدر مرسوما بتعيين عيسى المزروعي رئيسا لأركان القوات المسلحة
أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، تعيين قائد عسكري جديد في منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإماراتية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T08:17+0000
2023-01-03T08:18+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأن "مرسوماً اتحادياً صدر اليوم بتعيين الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي، رئيساً لأركان القوات المسلحة الإماراتية بدرجة وزير".وأصدر رئيس الإمارات مرسوما آخر بتعيين رئيس الأركان العامة السابق حمد محمد ثاني الرميثي مستشارا للشؤون العسكرية لرئيس الدولة بدرجة وزير.
https://sputnikarabic.ae/20221205/محمد-بن-زايد-يعلق-على-زيارته-الرسمية-الأولى-إلى-قطر-منذ-المصالحة-الخليجية-1070859129.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الرئيس الإماراتي يصدر مرسوما بتعيين عيسى المزروعي رئيسا لأركان القوات المسلحة

08:17 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 03.01.2023)
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Poolرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Pool
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أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، تعيين قائد عسكري جديد في منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإماراتية.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأن "مرسوماً اتحادياً صدر اليوم بتعيين الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي، رئيساً لأركان القوات المسلحة الإماراتية بدرجة وزير".
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
محمد بن زايد يعلق على زيارته الرسمية الأولى إلى قطر منذ المصالحة الخليجية
5 ديسمبر 2022, 10:26 GMT
وأصدر رئيس الإمارات مرسوما آخر بتعيين رئيس الأركان العامة السابق حمد محمد ثاني الرميثي مستشارا للشؤون العسكرية لرئيس الدولة بدرجة وزير.
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