https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئيس-الإماراتي-يصدر-مرسوما-بتعيين-عيسى-المزروعي-رئيسا-لأركان-القوات-المسلحة-بدلا-من-حمد-الرميثي-1071874444.html
الرئيس الإماراتي يصدر مرسوما بتعيين عيسى المزروعي رئيسا لأركان القوات المسلحة
الرئيس الإماراتي يصدر مرسوما بتعيين عيسى المزروعي رئيسا لأركان القوات المسلحة
أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، تعيين قائد عسكري جديد في منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإماراتية. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T08:17+0000
2023-01-03T08:17+0000
2023-01-03T08:18+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام، بأن "مرسوماً اتحادياً صدر اليوم بتعيين الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي، رئيساً لأركان القوات المسلحة الإماراتية بدرجة وزير".وأصدر رئيس الإمارات مرسوما آخر بتعيين رئيس الأركان العامة السابق حمد محمد ثاني الرميثي مستشارا للشؤون العسكرية لرئيس الدولة بدرجة وزير.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الرئيس الإماراتي يصدر مرسوما بتعيين عيسى المزروعي رئيسا لأركان القوات المسلحة
08:17 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 08:18 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، تعيين قائد عسكري جديد في منصب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإماراتية.
وأفادت وكالة
الأنباء الإماراتية- وام، بأن "مرسوماً اتحادياً صدر اليوم بتعيين الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي، رئيساً لأركان القوات المسلحة الإماراتية بدرجة وزير".
وأصدر رئيس الإمارات مرسوما آخر بتعيين رئيس الأركان العامة السابق حمد محمد ثاني الرميثي مستشارا للشؤون العسكرية
لرئيس الدولة بدرجة وزير.