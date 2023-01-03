https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئيس-التونسي-يهدد-باتخاذ-إجراءات-بعد-تعطل-المرافق-العمومية-1071870035.html
الرئيس التونسي يهدد باتخاذ إجراءات بعد تعطل المرافق العمومية
الرئيس التونسي يهدد باتخاذ إجراءات بعد تعطل المرافق العمومية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، ضرورة استمرارية المرافق العمومية، والتصدي لكل من "يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي" بكل الوسائل، مشددا على أن "لا أحد فوق... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T00:40+0000
2023-01-03T00:40+0000
2023-01-03T00:40+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وتقطعت السبل بالآلاف من الطلبة والموظفين في العاصمة التونسية صباح أمس الاثنين واضطر بعضهم للمضي سيرا على الأقدام إلى وجهاتهم، إثر دخول عمال شركة نقل تونس (حكومية) في إضراب مفتوح عن العمل.وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي بحث معها الوضع العام في البلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية، وقال بيان للرئاسة التونسية إن تعطل المرافق العمومية "كان له الأثر الكبير على المواطنين".يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الرئيس التونسي قيس سعيد، العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.وشدد على أن "الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضا على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وحق المواطنين في الأمن والعيش الكريم".ويحتج موظفو شركة نقل تونس على التأخير في الحصول على الأجور لشهر ديسمبر/كانون الأول 2022، وعدم الحصول على منحة نهاية السنة والتي جرت العادة على توزيعها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.وتواجه العديد من الشركات الحكومية في تونس أزمات مالية، ويمثل إصلاح أوضاعها نقطة رئيسية في برنامج الإصلاح الذي تعهدت به الحكومة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230102/شلل-في-العاصمة-التونسية-بعد-إضراب-شركة-النقل-العام-1071844163.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي يهدد باتخاذ إجراءات بعد تعطل المرافق العمومية
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، ضرورة استمرارية المرافق العمومية، والتصدي لكل من "يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي" بكل الوسائل، مشددا على أن "لا أحد فوق القانون".
وتقطعت السبل بالآلاف من الطلبة والموظفين في العاصمة التونسية صباح أمس الاثنين واضطر بعضهم للمضي سيرا على الأقدام
إلى وجهاتهم، إثر دخول عمال شركة نقل تونس (حكومية) في إضراب مفتوح عن العمل.
وجاءت تصريحات الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، التي بحث معها الوضع العام في البلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية، وقال بيان للرئاسة التونسية إن تعطل المرافق العمومية "كان له الأثر الكبير على المواطنين".
وحذر سعيد من أن أجهزة الدولة "لن تبقى مكتوفة الأيدي" أمام كل من يحاول المساس بها".
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الرئيس التونسي قيس سعيد، العمل بحالة الطوارئ
في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي مع بداية العام الجديد.
وشدد على أن "الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضا على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وحق المواطنين في الأمن والعيش الكريم".
ويحتج موظفو شركة نقل تونس على التأخير في الحصول على الأجور لشهر ديسمبر/كانون الأول 2022، وعدم الحصول على منحة نهاية السنة والتي جرت العادة على توزيعها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" المحلية.
وتواجه العديد من الشركات الحكومية في تونس أزمات مالية، ويمثل إصلاح أوضاعها نقطة رئيسية في برنامج الإصلاح الذي تعهدت به الحكومة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار.