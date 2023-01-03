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https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئيس-العراقي-يجري-مباحثات-مع-السفير-السعودي--1071895801.html
الرئيس العراقي يجري مباحثات مع السفير السعودي
الرئيس العراقي يجري مباحثات مع السفير السعودي
أجرى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مباحثات مع السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، بشأن سبل تقوية العلاقات بين البلدين. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T16:11+0000
2023-01-03T16:11+0000
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جاء هذا خلال لقاء الرئيس العراقي بالسفير السعودي اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لرئاسة الجمهورية.وعبر الرئيس العراقي عن عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين ورغبته في استمرارها بنفس القوة بما يحقق المصالح العليا للبلدين ويسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة.من جهته، قال السفير السعودي إن المملكة حريصة على تعزيز آليات التواصل مع العراق في مختلف المجالات.ووجه الشكر للرئيس العراقي على دعمه كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس التعاون بين البلدين خدمةً لتطلعات شعبيهما.وتطورت العلاقات بين البلدين بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية، بعد استئنافها في عام 2015.وكانت العلاقات بين بغداد والرياض مقطوعة منذ عام 1990، عقب الغزو العراقي للكويت.
https://sputnikarabic.ae/20230102/رئيس-الحشد-الشعبي-هناك-مؤامرات-لكسر-إرادة-الأمة-العراقية-1071869135.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار الكويت اليوم

الرئيس العراقي يجري مباحثات مع السفير السعودي

16:11 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / ISMAEL ADNANالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / ISMAEL ADNAN
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أجرى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مباحثات مع السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري، بشأن سبل تقوية العلاقات بين البلدين.
جاء هذا خلال لقاء الرئيس العراقي بالسفير السعودي اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لرئاسة الجمهورية.
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وعبر الرئيس العراقي عن عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين ورغبته في استمرارها بنفس القوة بما يحقق المصالح العليا للبلدين ويسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة.
من جهته، قال السفير السعودي إن المملكة حريصة على تعزيز آليات التواصل مع العراق في مختلف المجالات.
ووجه الشكر للرئيس العراقي على دعمه كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس التعاون بين البلدين خدمةً لتطلعات شعبيهما.
وتطورت العلاقات بين البلدين بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية، بعد استئنافها في عام 2015.
وكانت العلاقات بين بغداد والرياض مقطوعة منذ عام 1990، عقب الغزو العراقي للكويت.
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