https://sputnikarabic.ae/20230103/الرئيس-الفلسطيني-يوجه-بالتحرك-في-مجلس-الأمن-لوقف-الاعتداء-الإسرائيلية-بالقدس-1071909153.html
الرئيس الفلسطيني يوجه بالتحرك في مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس
الرئيس الفلسطيني يوجه بالتحرك في مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس
كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات... 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T21:50+0000
2023-01-03T21:50+0000
2023-01-03T21:52+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس أكد على أهمية هذا التحرك الدولي "لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع المملكة الأردنية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة.تأتي هذه الخطوة ردا على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230103/القنصلية-البريطانية-في-القدس-لندن-تعرب-عن-قلقها-إزاء-زيارة-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1071891119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الرئيس الفلسطيني يوجه بالتحرك في مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس
21:50 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 21:52 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية، أن عباس أكد على أهمية هذا التحرك الدولي "لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع المملكة الأردنية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة.
تأتي هذه الخطوة ردا على اقتحام وزير الأمن القومي
الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق
وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.