https://sputnikarabic.ae/20230103/السعودية-تدين-الممارسات-الاستفزازية-لأحد-المسؤولين-الإسرائيليين-بعد-اقتحام-المسجد-الأقصى-1071882435.html

السعودية تدين "الممارسات الاستفزازية" لأحد المسؤولين الإسرائيليين بعد اقتحام المسجد الأقصى

السعودية تدين "الممارسات الاستفزازية" لأحد المسؤولين الإسرائيليين بعد اقتحام المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها وتنديدها بـ "الممارسات الاستفزازية" من قبل أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى، في إشارة... 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T12:12+0000

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية أنها "تعرب عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف".وأضاف البيان: "تعبر الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".وجددت الخارجية السعودية، وفق البيان، التأكيد على موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني، وكذلك دعمها جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.

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