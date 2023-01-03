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https://sputnikarabic.ae/20230103/السنغال-السجن-6-أشهر-لنائبين-في-البرلمان-بتهمة-ضرب-زميلة-لهما-1071870586.html
السنغال.. السجن 6 أشهر لنائبين في البرلمان بتهمة ضرب زميلة لهما
السنغال.. السجن 6 أشهر لنائبين في البرلمان بتهمة ضرب زميلة لهما
حكم على نائبين سنغاليين معارضين بالسجن ستة أشهر، يوم الاثنين، لاعتدائهم جسديا على زميلة في البرلمان. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T03:00+0000
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في قضية أثارت جدلاً حادًا حول الديمقراطية في السنغال، تعرضت المشرعة الموالية للحكومة إيمي ندياي للصفع، ثم ركلت في بطنها خلال جلسة فوضوية في الجمعية الوطنية، حكم على كل من النائب مامادو نيانغ وماساتا سامب بالسجن ستة أشهر، بعد محاكمة بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول.كما تم تغريم كل منهم 100000 فرنك أفريقي (150 دولارًا) ودفع خمسة ملايين فرنك كتعويض.حدث الاعتداء في الأول من ديسمبر، خلال تصويت روتيني على ميزانية وزارة العدل، وخلال تصريحات أدلت بها ندياي بشأن سيرين مصطفى سي، الزعيم المسلم المؤثر الذي يدعم المعارضة ولكنه ليس نائبا.بعد استعادة النظام، أغمي على ندياي وتلقت العلاج في المستشفى، قال محاميها بابوكار سيسي إنها "حامل وكانت هناك مخاوف من أن تفقد طفلها".وقال سيسي، إنها غادرت المستشفى منذ ذلك الحين لكنها "لا تزال في وضع صعب للغاية".أثار الحادث نقاشا محتدما حول الخطاب البرلماني والاعتداءات على النساء. وتزامن ذلك بشكل ملحوظ مع حملة توعية ضد العنف المنزلي.يُنظر إلى السنغال على نطاق واسع على أنها منارة للاستقرار والديمقراطية في غرب إفريقيا - وهي منطقة تشتهر بالانقلابات والديكتاتوريات.
https://sputnikarabic.ae/20221227/غامبيا-تعتقل-ضابطين-للاشتباه-بضلوعهما-في-محاولة-انقلاب-1071638755.html
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السنغال, العالم
السنغال, العالم

السنغال.. السجن 6 أشهر لنائبين في البرلمان بتهمة ضرب زميلة لهما

03:00 GMT 03.01.2023
© AFP 2022 / CARMEN ABD ALIالبرلمان السنغالي 12 سبتمبر 2022
البرلمان السنغالي 12 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
© AFP 2022 / CARMEN ABD ALI
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حكم على نائبين سنغاليين معارضين بالسجن ستة أشهر، يوم الاثنين، لاعتدائهم جسديا على زميلة في البرلمان.
في قضية أثارت جدلاً حادًا حول الديمقراطية في السنغال، تعرضت المشرعة الموالية للحكومة إيمي ندياي للصفع، ثم ركلت في بطنها خلال جلسة فوضوية في الجمعية الوطنية، حكم على كل من النائب مامادو نيانغ وماساتا سامب بالسجن ستة أشهر، بعد محاكمة بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول.
كما تم تغريم كل منهم 100000 فرنك أفريقي (150 دولارًا) ودفع خمسة ملايين فرنك كتعويض.
وكان المدعون قد سعوا لحبسهم لفترات مدتها سنتان.
حدث الاعتداء في الأول من ديسمبر، خلال تصويت روتيني على ميزانية وزارة العدل، وخلال تصريحات أدلت بها ندياي بشأن سيرين مصطفى سي، الزعيم المسلم المؤثر الذي يدعم المعارضة ولكنه ليس نائبا.
بعد استعادة النظام، أغمي على ندياي وتلقت العلاج في المستشفى، قال محاميها بابوكار سيسي إنها "حامل وكانت هناك مخاوف من أن تفقد طفلها".
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وقال سيسي، إنها غادرت المستشفى منذ ذلك الحين لكنها "لا تزال في وضع صعب للغاية".
أثار الحادث نقاشا محتدما حول الخطاب البرلماني والاعتداءات على النساء. وتزامن ذلك بشكل ملحوظ مع حملة توعية ضد العنف المنزلي.
يُنظر إلى السنغال على نطاق واسع على أنها منارة للاستقرار والديمقراطية في غرب إفريقيا - وهي منطقة تشتهر بالانقلابات والديكتاتوريات.
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